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    Жиго – об 1:0 с «Легией»: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперед Спартак», – сказал Жиго.

    • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • Селихов отразил пенальти на 98-й минуте.
    • «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.

    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

    Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Жиго дружище , пора уже и самому голову включать , более стабильно играть. То выдёргиваешься куда-то , то фолы необдуманные.
      Зачем махать ногами , когда соперник жопой к воротам, плассировайся и контролируй мяч, не пришлось бы и Селехову спасать.

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      Рейтинг: +3583

      Кинстифа > Alekxei Z. 43 минуты назад

      ему играть осталось пол года в Спартаке)

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      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. > Кинстифа 30 минут назад

      Ну и проведи их достойно, оставь хорошую память о себе.

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      Рейтинг: +10878

      Fusballer 56 минут назад

      Справедливо, Самуэль! Селихов однозначно достоин вызова в сборную. И достойный конкурент Сафонову в ней тоже нужен.

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