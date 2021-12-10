Жиго – об 1:0 с «Легией»: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперед Спартак», – сказал Жиго.

Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

Селихов отразил пенальти на 98-й минуте.

«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»