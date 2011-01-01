Жиго – об 1:0 с «Легией»: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!»

Жиго дружище , пора уже и самому голову включать , более стабильно играть. То выдёргиваешься куда-то , то фолы необдуманные.
Зачем махать ногами , когда соперник жопой к воротам, плассировайся и контролируй мяч, не пришлось бы и Селехову спасать.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперед Спартак», – сказал Жиго.
- Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
- Селихов отразил пенальти на 98-й минуте.
- «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.
Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели
Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»
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