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    Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» Д и укрепила лидерство, у Левандовски дубль

    «Бавария» в очередном туре Бундеслиги оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда. В матче забито пять голов.

    У дортмундцев в обоих голах поучаствовал полузащитник Джуд Беллингем. У «Баварии» дублем отметился Роберт Левандовски.

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер отметился голевым пасом. Он лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы (11 результативных передач).

    «Бавария» победила «Боруссию» Д в чемпионате шестой раз подряд.

    «Бавария» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Боруссия» занимает вторую строчку.

    Германия. Бундеслига. 14-й тур

    Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Брандт, 5; 1:1 – Левандовски, 9; 1:2 – Коман, 44; 2:2 – Холанд, 48; 2:3 – Левандовски, 77 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2021 22:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +212

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Матч очень понравился,живой такой,у"Баварии" много брака при работе с мячом,медленно решали,что с ним делать,теряли на ровном месте(давно такого не видел),может из-за скользкого поля,в конце футболист пожадничал при ударе по пустым воротам(вратарь"Боруссии" особо и не спешил в ворота),по поводу пенальти в ворота"Баварии",нарушение в штрафной было,и операторы почему то зациклились на этом моменте,а вот,как сказал коментатор,про офсайд,из-за которого пенальти не назначили,операторы не уделили должного внимания,может и был.Футболисту"Боруссии",получившему травму,здоровья.Показали,как он упал,я вспомнил чемпионат мира.И голуби молодцы,как беспилотники над полем кружили.В общем матч нервишки потрепал,отличный матч.Побольше бы таких.

      2
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      Рейтинг: +21921

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну и срать на этот Золотой мяч! Левандовского без ЗМ как уважали, так и будут уважать, а вот Месси с этим ЗМ значительно меньше.

      1
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      Рейтинг: +10542

      Fusballer 1 час назад

      Левандовски: делает дубль в матче с принципиальным соперником
      Месси: потирает свои мячи

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      Рейтинг: +122

      СуперПАВ9 > Fusballer 1 час назад

      Польское бревно

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      Рейтинг: +4087

      FENIX-SL 1 час назад

      потрясающий футбол
      жаль людей что смотрят рпл а не настоящую футбольную игру

      однако судя как будто в стиле зенита - свой человек
      два решающих момента просто по случайности за Баварию

      0
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      Рейтинг: +12000

      Cleaner 1 час назад

      У Левандовски - дубль.
      А у Месси Золотой Мяч...

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      Рейтинг: +4087

      FENIX-SL > Cleaner 1 час назад

      да
      разве Левандовски заслужил?
      он же не перешел в псж и не сделал три голевые передачи в матче со сент этьеном

      1
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      Рейтинг: +8691

      Alekxei Z. 1 час назад

      Классный матч !!!
      "Чёрный день" Хуммельса.

      2
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      Рейтинг: +4087

      FENIX-SL > Alekxei Z. 1 час назад

      против баварии при чем он стабильно привозит
      будто бы есть в этом скрытый скрытый смысл

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      Рейтинг: +13053

      Skull_Boy 1 час назад

      Судейка вытащил Баварию с не назначенным пендылем в ворота Нойера, хотя хер его знает может и реально был сантиметровый оффсайд

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