Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» Д и укрепила лидерство, у Левандовски дубль

«Бавария» в очередном туре Бундеслиги оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда. В матче забито пять голов.
У дортмундцев в обоих голах поучаствовал полузащитник Джуд Беллингем. У «Баварии» дублем отметился Роберт Левандовски.
Форвард «Баварии» Томас Мюллер отметился голевым пасом. Он лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы (11 результативных передач).
«Бавария» победила «Боруссию» Д в чемпионате шестой раз подряд.
«Бавария» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Боруссия» занимает вторую строчку.
Германия. Бундеслига. 14-й тур
Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Брандт, 5; 1:1 – Левандовски, 9; 1:2 – Коман, 44; 2:2 – Холанд, 48; 2:3 – Левандовски, 77 (с пенальти).
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