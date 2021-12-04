Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» Д и укрепила лидерство, у Левандовски дубль

Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» Д и укрепила лидерство, у Левандовски дубль

4 декабря 2021, 22:29
6

«Бавария» в очередном туре Бундеслиги оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда. В матче забито пять голов.

У дортмундцев в обоих голах поучаствовал полузащитник Джуд Беллингем. У «Баварии» дублем отметился Роберт Левандовски.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отметился голевым пасом. Он лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы (11 результативных передач).

«Бавария» победила «Боруссию» Д в чемпионате шестой раз подряд.

«Бавария» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Боруссия» занимает вторую строчку.

Германия. Бундеслига. 14-й тур

Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Брандт, 5; 1:1 – Левандовски, 9; 1:2 – Коман, 44; 2:2 – Холанд, 48; 2:3 – Левандовски, 77 (с пенальти).

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1638646281
Судейка вытащил Баварию с не назначенным пендылем в ворота Нойера, хотя хер его знает может и реально был сантиметровый оффсайд
Ответить
Fusballer
1638647562
Левандовски: делает дубль в матче с принципиальным соперником Месси: потирает свои мячи
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638647601
Ну и срать на этот Золотой мяч! Левандовского без ЗМ как уважали, так и будут уважать, а вот Месси с этим ЗМ значительно меньше.
Ответить
zigbert
1638733474
Не заслужила Боруссия этого поражения. Весь матч команда имела преимущество над Баварией.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
4
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
14:09
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
13:36
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+