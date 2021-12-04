Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» Д и укрепила лидерство, у Левандовски дубль

«Бавария» в очередном туре Бундеслиги оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда. В матче забито пять голов.

У дортмундцев в обоих голах поучаствовал полузащитник Джуд Беллингем. У «Баварии» дублем отметился Роберт Левандовски.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отметился голевым пасом. Он лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы (11 результативных передач).

«Бавария» победила «Боруссию» Д в чемпионате шестой раз подряд.

«Бавария» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Боруссия» занимает вторую строчку.

Германия. Бундеслига. 14-й тур

Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Брандт, 5; 1:1 – Левандовски, 9; 1:2 – Коман, 44; 2:2 – Холанд, 48; 2:3 – Левандовски, 77 (с пенальти).

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