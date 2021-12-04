Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов. Серия продолжается»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 800 мячей за карьеру.
«Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах.
Какая изумительная и незабываемая серия. Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.
Уже 801 гол. Серия продолжается», – написал Роналду в твиттере.
- «Спортинг» – 5;
- «МЮ» – 130;
- «Реал» – 450;
- «Ювентус» – 101;
- Сборная Португалии – 115.
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Источник: Твиттер Криштиану Роналду