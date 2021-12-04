Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов. Серия продолжается»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 800 мячей за карьеру.

«Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах.

Какая изумительная и незабываемая серия. Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.

Уже 801 гол. Серия продолжается», – написал Роналду в твиттере.