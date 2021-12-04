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  • Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов. Серия продолжается»

Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов. Серия продолжается»

4 декабря 2021, 12:28
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 800 мячей за карьеру.

«Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах.

Какая изумительная и незабываемая серия. Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.

Уже 801 гол. Серия продолжается», – написал Роналду в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Bozigit
1638612974
Красавчик
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DOCTOR PENALTY
1638614342
Криштиану, тысяча - это подвиг!
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амани
1638621714
ты не первый .....ПЕРВЫЙ . ВЕЛИКИЙ ПЕЛЕ....
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serglider
1638652717
Стопудово пока отметку в 1000 голешников не достигнет, не уйдет из большого футбола!
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