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    Роналду забил 800-й гол в карьере

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала».

    Этот гол стал для португальца 800-м в профессиональной карьере:

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      vbcbc55 1 минуту назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +2915

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Поздравляю. Спасибо за ту страсть с которой он играет. Пока гном гномыч тискает свои мячики

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      Рейтинг: +22268

      bset 11 минут назад

      А обладатель золотого мяча скатал очередные 0:0 за клуб, который в слабом чемпионате на голову сильнее всех своих оппонентов. Гном Гномыч лучший

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      Рейтинг: +4067

      FENIX-SL 37 минут назад

      ахахаха
      игрок с 6 места рейтинга ЗОЛОТОГО МЯЧА, выводит благодаря дублю вперед свою команду
      против Арсенала, с говняной игрой своей команды

      но мяч карлику
      он же в псж перешел французский..нечего там не сделал..но сам факт перехода каков! мощно!

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      Рейтинг: +2915

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 11 минут назад

      Гном Гномычи они такие.

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