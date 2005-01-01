Роналду забил 800-й гол в карьере

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала».
Этот гол стал для португальца 800-м в профессиональной карьере:
- «Спортинг» – 5;
- «МЮ» – 129;
- «Реал» – 450;
- «Ювентус» – 101;
- Сборная Португалии – 115.
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