Роналду забил 800-й гол в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала».

Этот гол стал для португальца 800-м в профессиональной карьере:

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