Роналду совершил 27 прессинг-действий в матче с «Арсеналом». Это его лучший результат в сезоне АПЛ

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду совершил 27 прессинг-действий в данном матче. Это его лучший результат в сезоне АПЛ.

Ранее средний показатель 36-летнего португальца был 14,4 на 90 минут игрового времени.

16 из 27 прессинг-действий Роналду провел в последней трети поля. Это более чем в пять раз больше, чем во встрече с «Уотфордом» (3).

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