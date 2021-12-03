Рангник – о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего футболиста в такой форме»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

«Роналду не подходит под мой стиль игры с прессингом? Всегда нужно адаптироваться под футболистов, которые у тебя есть.

Меня удивило, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Криштиану по-прежнему легко решает исход матчей.

Но суть не только в нем, а в развитии команды в целом. Судя по увиденному, Кришитану более чем готов выкладываться для команды», – сказал Рангник.

Роналду сделал дубль в матче с «Арсеналом» (3:2).

В этой игре он забил 800-й мяч в карьере.

Всего в текущем сезоне португалец отличился 12 голами и 2 ассистами в 16 встречах за «МЮ».

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