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  • Рангник – о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего футболиста в такой форме»

Рангник – о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего футболиста в такой форме»

3 декабря 2021, 13:34
14

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

«Роналду не подходит под мой стиль игры с прессингом? Всегда нужно адаптироваться под футболистов, которые у тебя есть.

Меня удивило, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Криштиану по-прежнему легко решает исход матчей.

Но суть не только в нем, а в развитии команды в целом. Судя по увиденному, Кришитану более чем готов выкладываться для команды», – сказал Рангник.

  • Роналду сделал дубль в матче с «Арсеналом» (3:2).
  • В этой игре он забил 800-й мяч в карьере.
  • Всего в текущем сезоне португалец отличился 12 голами и 2 ассистами в 16 встречах за «МЮ».

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Рангник Ральф
Комментарии (14)
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jek718875
1638528564
И это правда, смотришь и диву даёшься,в его возрасте по полю еле ноги передвигают
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Красногорск_Фан
1638531183
Остается добавить что у Роналду красные труселя . Которые манят восхищенного Рангника. больше от Рангника пользы не видно.
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DOCTOR PENALTY
1638531208
Роналду - это мечта каждого тренера.
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Enter2006
1638532448
И это говорит немецкий мега-турбо-профессионал? А раньше не заметно было? Хоть всё и верно сказал, но тем самым Рангник кое куда язык засунул прям до корней, начал свою "профессиональную работу"! ))
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Vitaga
1638533856
этот немец прежде всего бизнесмен а не тренер. его задача срубить бабло в первую очередь для себя. вот он пиарит Роналду чтобы в следующем сезоне продать его подороже. всё как и в Локо. кто то думает иначе? увидите) а за ротенберга он получал в конверте отдельно
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Derzkiy1
1638533884
То что Роналду один из лучших в мире уже давно понятно и он может колотить в любом клубе и в любом возрасте … Команда то когда играть будет?
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portero
1638536186
открытие сделал... и так всем давно понятно что Криштиану суператлет...
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Costazzz
1638537022
А как же: "молодым везде у нас дорога"? И это он еще Ибрагимовича не видел.
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Bozigit
1638545675
Одно только за это, как пример остальным спортсменам, Роналду должны были дать золотой мяч
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general.lizyukov
1638554374
Что, первый раз профессионала увидел?
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