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    Рангник – о Роналду: «Никогда не видел 36-летнего футболиста в такой форме»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

    «Роналду не подходит под мой стиль игры с прессингом? Всегда нужно адаптироваться под футболистов, которые у тебя есть.

    Меня удивило, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Криштиану по-прежнему легко решает исход матчей.

    Но суть не только в нем, а в развитии команды в целом. Судя по увиденному, Кришитану более чем готов выкладываться для команды», – сказал Рангник.

    • Роналду сделал дубль в матче с «Арсеналом» (3:2).
    • В этой игре он забил 800-й мяч в карьере.
    • Всего в текущем сезоне португалец отличился 12 голами и 2 ассистами в 16 встречах за «МЮ».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +27205

      silver29 15 минут назад

      Можно только восхищаться, и заметьте никаких левых пенальти, карманных бильярдов и визгов по рекорды. Настоящий мастер профессионально выполняющий свою работу.

      1
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      Рейтинг: +506

      jek718875 19 минут назад

      И это правда, смотришь и диву даёшься,в его возрасте по полю еле ноги передвигают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3720

      Бомбардиръ 21 минуту назад

      А где Рангник раньше был, что вдруг сказал такое сейчас?

      0
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      Рейтинг: +3918

      neim > Бомбардиръ 8 минут назад

      В Локомотиве он был. Оттуда до Манчестера, как до Пекина раком ))).

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      Рейтинг: +3720

      Бомбардиръ > neim 4 минуты назад

      А в Локомотиве телевизора не было?)))

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      Рейтинг: +664

      стоп кран > Бомбардиръ 2 минуты назад

      Он же не знал что в МЮ попадет ))) А так бы всю дорогу о Роналду, Фернандеше и других пел бы.

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      Рейтинг: +3720

      Бомбардиръ > стоп кран 1 минуту назад

      Так именно)

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