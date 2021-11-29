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  • Уткин: «Зачем Fan ID, если метут всех подряд? 400 человек задержали, еще больше поморозили»

Уткин: «Зачем Fan ID, если метут всех подряд? 400 человек задержали, еще больше поморозили»

29 ноября 2021, 13:51
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Журналист Василий Уткин высказался о задержании фанатов ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Огненные события на матче ЦСКА произошли на фоне лоббирования системы Fan ID. Которая позволяет забанить на футбольных матчах любого конкретного человека.

Кстати, когда система вводилась на чемпионате мира, выяснилась удивительная подробность: Fan ID, а именно бан по этому документу, никак нельзя оспорить. Так под раздачу попали десятки человек, которые, например, летали на Евро во Францию за два года до того одними чартерами с хулиганьем, что устроили беспорядки в Марселе с англичанами.

Никаких не то что доказательств – аргументов не было, но решение было принято и люди не смогли сходить на домашний чемпионат мира. Для кого-то это было мечтой.

Сейчас Fan ID может стать и, думаю, станет повсеместным и без него невозможно будет попасть в том числе и на матчи чемпионата России.

Причем тут пирошоу на ЦСКА? А при том, что все, что называется ID, связано с идентификацией. Персональной, личной идентификацией.

А методы работы полиции были, как всегда, огульными. 40 файеров сожгли, 400 человек задержали, еще больше поморозили, с детьми, без туалетов. Я, конечно, извиняюсь, но в каком тут месте было ID?

Нагребли людей, набацали отпечатков, ок – я думаю, с появлением нового порядка минус 400 человек за просто так на трибунах. На неопределенный срок, без варианта оспорить.

Так зачем Fan ID, если метут всех подряд, отталкиваясь количественно разве что от вместимости подъехавших автозаков? И то не точно?» – написал Уткин в телеграме.

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек.

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

Хачатурянц подтвердил, что камеры на фанатской трибуне ЦСКА не работали из-за хакерской атаки

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (2)
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Enter2006
1638185002
Очередной беспредел власти. Голосуйте за ЕдРо и бункерного дальше, скоро к вам домой будут врываться и без объяснения причин кидать в каталажку. Из народа делают - рабов! А потом бункерный скажет вновь: "прошу отнестись к этому с пониманием".
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R_a_i_n
1638186713
Это потому, что полиция наша так и не научилась работать. Да и зачем?? Можно же выловить 400 человек, на шлепать протоколов и отчитаться о проделанной работе. А кому не нравится в суд подавайте. Ну а как судиться в нашей стране с государством все и так знают))
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