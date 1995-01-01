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    Хачатурянц подтвердил, что камеры на фанатской трибуне ЦСКА не работали из-за хакерской атаки

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал отключение камер видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

    Видеонаблюдение на фанатской трибуне перестало работать на 57-й минуте игры. По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.

    «Пока не удалось получить отчeт от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», – сказал Хачатурянц.

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +436

      Врундель 12 минут назад

      Ааа,так то хакерская атака была.У нас тоже в лифте хакеры камеру отключили,ссыт кто-то,а поймать не можем. По-любому НАТО

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 1 час назад

      Прям боевик какой-то. Хакерская атака, пиротехника, 400+ задержанных хотя всего 50+ протоколов в итоге. Спланированная хакерская атака или спланированная тренировка от мусоров, камеры тупо отключили или стёрли запись и доказательств на видео в итоге нет (может кто-то с мусарни засветился)?

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