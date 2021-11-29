Хачатурянц подтвердил, что камеры на фанатской трибуне ЦСКА не работали из-за хакерской атаки

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал отключение камер видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

Видеонаблюдение на фанатской трибуне перестало работать на 57-й минуте игры. По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.

«Пока не удалось получить отчeт от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», – сказал Хачатурянц.

В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Всего силовики забрали 408 человек.

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

КДК РФС рассмотрит сжигание пиротехники на стадионе ЦСКА. Клубу грозит 125 тысяч рублей штрафа