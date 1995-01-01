Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Матч ТВ»: на фанатской трибуне ЦСКА из-за хакерской атаки не работали камеры видеонаблюдения

    Стало известно о проблемах с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

    В частности, на фанатской трибуне техника перестала работать на 57-й минуте игры.

    По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      v.v.navashinsky 1 час назад

      "Полицейские хакеры" сломали камеры видеонаблюдения.Чтобы себя не позорить,я имел в ввиду систему под названием МВД.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1185

      Loko_Roma 1 час назад

      Это все обама с трампом, сначало все подьезды и лифты россии зассали и кнопки повыжигали, а теперь взломали камеры, чтобы скрыть мировой заговор на фан трибуне коней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14675

      paracetamol 2 часа назад

      Что команда, что фаны - одно ...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15156

      Garrincha58 2 часа назад

      всё сделано спецом чтобы скорее ввести цифровизацию скоро нас всех будут в сортирах наблюдать особенно тех кто не выпускает смартфон из рук

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10361

      Fusballer > Garrincha58 2 часа назад

      И мочить там же, в сортирах, провинившихся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > Garrincha58 1 час назад

      Раньше, лет 10 назад, я смеялся смотря РЕН-ТВ о теориях заговора, где сообщали о скорой цифровизации людей, чипизации и пр. А вот сейчас не смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12992

      Skull_Boy 3 часа назад

      Хаххахахахах, вот идиоты однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8539

      "supermax" 3 часа назад

      Нормально там исполняют))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18730

      JTherry > "supermax" 3 часа назад

      "звиздежь" на ровном месте про камеры - чтобы не позориться с задержанием фанатов, которым разрешили файеры пронести (сами же стюарды) - типа некого было задерживать, "хакерская атака на камеры"...) а кем был согласован пронос файеров на трибуны..?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8539

      "supermax" > JTherry 2 часа назад

      ну вот это больше похоже на правду)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91656
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru