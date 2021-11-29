«Матч ТВ»: на фанатской трибуне ЦСКА из-за хакерской атаки не работали камеры видеонаблюдения

Стало известно о проблемах с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).
В частности, на фанатской трибуне техника перестала работать на 57-й минуте игры.
По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.
- В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
- После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
- Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
- Всего силовики забрали 408 человек.
Источник: «Матч ТВ»