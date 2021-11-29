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  • «Матч ТВ»: на фанатской трибуне ЦСКА из-за хакерской атаки не работали камеры видеонаблюдения

«Матч ТВ»: на фанатской трибуне ЦСКА из-за хакерской атаки не работали камеры видеонаблюдения

29 ноября 2021, 12:00
13

Стало известно о проблемах с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

В частности, на фанатской трибуне техника перестала работать на 57-й минуте игры.

По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (13)
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"supermax"
1638177289
Нормально там исполняют))
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Skull_Boy
1638177458
Хаххахахахах, вот идиоты однако
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Garrincha58
1638178150
всё сделано спецом чтобы скорее ввести цифровизацию скоро нас всех будут в сортирах наблюдать особенно тех кто не выпускает смартфон из рук
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paracetamol
1638178405
Что команда, что фаны - одно ...!
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Loko_Roma
1638182767
Это все обама с трампом, сначало все подьезды и лифты россии зассали и кнопки повыжигали, а теперь взломали камеры, чтобы скрыть мировой заговор на фан трибуне коней
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Аид666
1638200003
и смех и грех... бедные, несчастные СрачТВ.... давай-те им СМСками скинемся на АйТишников...
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