«Матч ТВ»: на фанатской трибуне ЦСКА из-за хакерской атаки не работали камеры видеонаблюдения

Стало известно о проблемах с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

В частности, на фанатской трибуне техника перестала работать на 57-й минуте игры.

По информации «Матч ТВ», причиной сбоя стала хакерская атака.