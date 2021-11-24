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  • «Спартак»: «РПЛ, можно перед следующим матчем включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить»

«Спартак»: «РПЛ, можно перед следующим матчем включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить»

24 ноября 2021, 22:58
21

Пресс-служба «Спартака» пошутила насчет разных результатов команды в РПЛ и Лиге Европы. Если в чемпионате москвичи идут десятыми, то в еврокубковой группе лидируют.

«Коллеги, РПЛ, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», – написал «Спартак».

  • Сегодня москвичи победили дома «Наполи» (2:1).
  • Ближайший матч – против «Уфы» (29 ноября).
  • В последнем туре Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Легией» (9 декабря).

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Источник: твиттер РПЛ
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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Fusballer
1637784593
Это уже лишнее. Гимн ЛЕ услышите 9 декабря. Вот тогда и проверите.
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DOCTOR PENALTY
1637784679
Вы не тот кураж поймали. Играть надо, а не проверять.
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ivany4
1637784936
Включите в раздевалке, но не говорите никому в чем ключ успеха. Представляю, что вы будете вытворять если послушаете гимн ЛЧ.))
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portero
1637786699
В раздевалке включайте, а то УЕФА иск подаст и санкции наложит...
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derrik2000
1637788373
Опять низкопробные "шутки-веселья" в хоровом исполнении пресс-службы ФК Спартак Москва??? Набирают в администрацию клуба людей с интеллектом явно вровень с неандертальцем. Потому что Федун сам такой.
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Romio-xxx
1637803672
Опять проснулась эта пресс-служба сраная!!!Кое-как одну игру выиграли и началось...Лучше бы заткнулась она уже на совсем!
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Блямба
1637816660
По древней традиции пресс-служба Спартака бухает дольше ,чем болельщики. Им на работу не надо..
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"supermax"
1637823299
смех смехом, а в РПЛ тоже побеждать надо
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хряк СМ
1637869067
Бл..ть хоть "сыворотку" пейти и пляшите, на поле только результат покажите.
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xkixerx
1637906012
Понтов то щас будет... Наполи обыграли 2 раза и все....через 30 лет будут вспоминать это и гордится. С 10 места рпл...
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