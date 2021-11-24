«Спартак»: «РПЛ, можно перед следующим матчем включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить»

Пресс-служба «Спартака» пошутила насчет разных результатов команды в РПЛ и Лиге Европы. Если в чемпионате москвичи идут десятыми, то в еврокубковой группе лидируют.

«Коллеги, РПЛ, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», – написал «Спартак».

Сегодня москвичи победили дома «Наполи» (2:1).

Ближайший матч – против «Уфы» (29 ноября).

В последнем туре Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Легией» (9 декабря).

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