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    «Спартак»: «РПЛ, можно перед следующим матчем включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить»

    Пресс-служба «Спартака» пошутила насчет разных результатов команды в РПЛ и Лиге Европы. Если в чемпионате москвичи идут десятыми, то в еврокубковой группе лидируют.

    «Коллеги, РПЛ, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», – написал «Спартак».

    • Сегодня москвичи победили дома «Наполи» (2:1).
    • Ближайший матч – против «Уфы» (29 ноября).
    • В последнем туре Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Легией» (9 декабря).

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21735

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Вы не тот кураж поймали. Играть надо, а не проверять.

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      Рейтинг: +10209

      Fusballer 4 минуты назад

      Это уже лишнее. Гимн ЛЕ услышите 9 декабря. Вот тогда и проверите.

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