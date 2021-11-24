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  • Смородская: «Пусть молодежь равняется на Дзюбу. Он много работает»

Смородская: «Пусть молодежь равняется на Дзюбу. Он много работает»

24 ноября 2021, 11:13
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Игрок не реализовал пенальти.

«Дзюба? Мне его жаль. Сколько его полощут все СМИ. Займитесь кем-нибудь другим. Его стоит похвалить за вчерашний матч. Он много работает, трудится, несмотря на возраст. Пусть на него равняется молодежь», – считает Смородская.

  • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
  • При ней клуб взял Кубок России.
  • Сейчас Смородская в футболе не работает.

«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Смородская Ольга
Комментарии (14)
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Мага 13
1637742045
да-да, мы помним, много работает, руками)))
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серега кашин
1637742647
опять баба-дура открыла свой никчемный рот не поделу
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DOCTOR PENALTY
1637745598
И как она только попала в Локомотив? И продержалась столько!..
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житель СПб
1637746124
Как бывает часто, налетела сразу вся спартаковская ... (додумывайте сами). А сказала она правду - нравится эта правда кому то, или нет. У нас часто правда не нравится...
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Fusballer
1637746758
На курсах актёрского мастерства? Вчера очень хорошо сыграл момент с падением в штрафной соперника. "Он много работает, трудится, несмотря на возраст." 33 года - совсем старик((((
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rash1959
1637747809
"Он много работает" аж руки сточил по локти. А ведь мог бы быть кумиром всего футбольного сообщества ..., если бы бы был глухонемой и умел бы писать-читать..
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Мася_1989
1637747897
Рукой
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Иван Петров 1986
1637755063
Равняйтесь на зюбу, особенно пусть учатся обоими руками работать. Зуба это очень хорошо делает.
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Hektor 84
1637763612
Если наша молодежь будет равняться на шлюбу пиз дец нашей молодежи. Тупая баба решила хапануть и лишний раз напомнить о своем существовании)))
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RUSARM
1637763646
Наверное дрочилини ей что показал!!! Вот бабка и повелась!!
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