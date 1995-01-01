Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Смородская: «Пусть молодежь равняется на Дзюбу. Он много работает»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Игрок не реализовал пенальти.

    «Дзюба? Мне его жаль. Сколько его полощут все СМИ. Займитесь кем-нибудь другим. Его стоит похвалить за вчерашний матч. Он много работает, трудится, несмотря на возраст. Пусть на него равняется молодежь», – считает Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб взял Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

    «Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -60

      Аден 25 секунд назад

      дЗюбло много работает токмо руками и языком. Тетя оля, не вальтуй. Вам видимо дЗюбловский видос понравился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22141

      bset 1 минуту назад

      Да-да. А ещё пусть молодежь на колено встаёт. Очень авторитетное мнение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6682

      серега кашин 46 минут назад

      опять баба-дура открыла свой никчемный рот не поделу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5268

      afw13 56 минут назад

      да-да, мы помним, много работает, руками)))

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91397
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68187
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru