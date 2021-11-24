Смородская: «Пусть молодежь равняется на Дзюбу. Он много работает»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Игрок не реализовал пенальти.

«Дзюба? Мне его жаль. Сколько его полощут все СМИ. Займитесь кем-нибудь другим. Его стоит похвалить за вчерашний матч. Он много работает, трудится, несмотря на возраст. Пусть на него равняется молодежь», – считает Смородская.

Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.

При ней клуб взял Кубок России.

Сейчас Смородская в футболе не работает.

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