Защитники «Челси» в текущем сезоне поучаствовали в 26 забитых голах

Защитники «Челси» в нынешнем сезоне с учетом всех турниров набрали суммарно 26 очков по системе «гол+пас». Самый результативный - Рис Джеймс (5+5).

Самый нерезультативный защитник «Челси» среди тех, кто участвовал в голах, – Андреас Кристенсен (один забитый мяч).

«Челси» лидирует в таблице АПЛ.

Команда меньше всех пропустила в сезоне АПЛ (4 гола).

У лондонцев в сезоне АПЛ всего 1 поражение.

Защитники «Челси» забили в сезоне АПЛ больше голов, чем все другие защитники лиги вместе взятые