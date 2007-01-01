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    Защитники «Челси» в текущем сезоне поучаствовали в 26 забитых голах

    Защитники «Челси» в нынешнем сезоне с учетом всех турниров набрали суммарно 26 очков по системе «гол+пас». Самый результативный - Рис Джеймс (5+5).

    Самый нерезультативный защитник «Челси» среди тех, кто участвовал в голах, – Андреас Кристенсен (один забитый мяч).

    • «Челси» лидирует в таблице АПЛ.
    • Команда меньше всех пропустила в сезоне АПЛ (4 гола).
    • У лондонцев в сезоне АПЛ всего 1 поражение.

    Защитники «Челси» забили в сезоне АПЛ больше голов, чем все другие защитники лиги вместе взятые

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +754

      ARSteven89 25 минут назад

      Офигенная выносливость и вообще физика в целом. Смотришь матч Челси и складывается такое ощущение, что крайние защитники просто ночуют в чужой штрафной. Вроде бы мяч катают в центре, резкий планер на фланг, а там Джеймс или Чилвелл уже в штрафной готовы к приёму мяча и созданию опасного момента. Потрясающе!

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