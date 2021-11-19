Дзюба оформил дубль в игре с «Нижним Новгородом»

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом». У хозяев двумя голами отметился нападающий Артем Дзюба.
Он забил на 34-й и 45+2 минутах встречи.
- К 49-й минуте «Зенит» ведет в счете 2:1.
- У Дзюбы теперь 9 голов в сезоне РПЛ.
- С 44-й минуты «Нижний Новгород» играет в меньшинстве после удаления Петруса Бумаля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Матч Премьер»