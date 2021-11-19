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Дзюба оформил дубль в игре с «Нижним Новгородом»

19 ноября 2021, 20:12
18

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом». У хозяев двумя голами отметился нападающий Артем Дзюба.

Он забил на 34-й и 45+2 минутах встречи.

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Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (18)
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sochi-2013
1637343141
Издевается над краснозадими. Снова им пуканы порвет. Ату!
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Shamil79
1637343377
пошлют к Дзюбе ходоков чтобы в сборную вернулся....мундиаль на кону
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alex1951
1637344297
Вангую. В РФС ,обязательно найдется сторонник Дзюдрочилы ,который намекнет Карпуше ...Ну,сам же видишь ,что Дзюбан вытворяет.... Карпин : Окей ,тогда я ухожу.Тема закрыта...
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Project Бабангида
1637346451
да вы что....тут за один пас на Малкома пятки целовать надо)
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ВЛАДИВОСТОК
1637346543
Да как то плевать сколько и кому забивает деревянный ....... Раздутый футболист который честно говоря полный ноль в футболе .
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vmonomah17
1637347370
Когда в лч так забивать начнут?)))
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paracetamol
1637348018
Молодец, чемпион по хет-трикам!
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