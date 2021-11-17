Месси: «Выход на ЧМ – вишенка на торте этого особенного года»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оставил пост по случаю выхода на чемпионат мира-2022. Теперь игрок сконцентрируется на «ПСЖ».

«Я прилетел в Париж, испытывая радость, что мы добились своей цели – вышли на ЧМ-2022. Это вишенка на торте этого особенного года. Благодарю вас за любовь. В январе, дай бог, снова увидимся.

Теперь пора сместить акцент на «ПСЖ». Хочу завершить год наилучшим образом. Всех обнимаю!» – написал Месси.

Аргентина вышла на ЧМ-2022 досрочно.

Главное достижение Аргентины на чемпионате мира при Месси – финал в 2014 году.

Аргентинцы в этом году выиграли Кубок Америки.

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