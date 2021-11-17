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  • Месси: «Выход на ЧМ – вишенка на торте этого особенного года»

Месси: «Выход на ЧМ – вишенка на торте этого особенного года»

17 ноября 2021, 23:28
3

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оставил пост по случаю выхода на чемпионат мира-2022. Теперь игрок сконцентрируется на «ПСЖ».

«Я прилетел в Париж, испытывая радость, что мы добились своей цели – вышли на ЧМ-2022. Это вишенка на торте этого особенного года. Благодарю вас за любовь. В январе, дай бог, снова увидимся.

Теперь пора сместить акцент на «ПСЖ». Хочу завершить год наилучшим образом. Всех обнимаю!» – написал Месси.

  • Аргентина вышла на ЧМ-2022 досрочно.
  • Главное достижение Аргентины на чемпионате мира при Месси – финал в 2014 году.
  • Аргентинцы в этом году выиграли Кубок Америки.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: инстаграм Лионеля Месси
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Франция. Лига 1 Аргентина ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (3)
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Bozigit
1637181989
Чем же он положительно особенный?) Скорее проваьльный
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neveldomha
1637219874
Еще один золотой мячишка для золотомяченного.
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zigbert
1637251110
Если Кубок Америки можно назвать хорошим достижением то выход на ЧМ 2022 нельзя назвать выдающимся. Конкуренция конечно не такая как в Европе.
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