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    Месси: «Выход на ЧМ – вишенка на торте этого особенного года»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оставил пост по случаю выхода на чемпионат мира-2022. Теперь игрок сконцентрируется на «ПСЖ».

    «Я прилетел в Париж, испытывая радость, что мы добились своей цели – вышли на ЧМ-2022. Это вишенка на торте этого особенного года. Благодарю вас за любовь. В январе, дай бог, снова увидимся.

    Теперь пора сместить акцент на «ПСЖ». Хочу завершить год наилучшим образом. Всех обнимаю!» – написал Месси.

    • Аргентина вышла на ЧМ-2022 досрочно.
    • Главное достижение Аргентины на чемпионате мира при Месси – финал в 2014 году.
    • Аргентинцы в этом году выиграли Кубок Америки.

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    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    Сегодня, 23:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1121

      Bozigit 11 минут назад

      Чем же он положительно особенный?) Скорее проваьльный

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