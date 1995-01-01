Отбор ЧМ-2022. Аргентина минимально победила Уругвай

В 13-м туре отбора ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде обыграла Уругвай со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил Анхель Ди Мария.

Капитан гостей Лионель Месси вышел на замену на 76-й минуте.

Аргентинцы набрали 28 очков и занимают второе место в таблице квалификации. Уругвайцы с 16 баллами идут шестыми.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур

Уругвай – Аргентина – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ди Мария, 7.

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