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    Отбор ЧМ-2022. Аргентина минимально победила Уругвай

    В 13-м туре отбора ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде обыграла Уругвай со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче на седьмой минуте забил Анхель Ди Мария.

    Капитан гостей Лионель Месси вышел на замену на 76-й минуте.

    Аргентинцы набрали 28 очков и занимают второе место в таблице квалификации. Уругвайцы с 16 баллами идут шестыми.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур

    Уругвай – Аргентина – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ди Мария, 7.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14908

      Garrincha58 19 секунд назад

      не помню, чтобы когда-нибудь Месси выходил на замену на 76-й мин.

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