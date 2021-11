АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам октября.

Этого звания удостоился нападающий Ливерпуля» Мохамед Салах.

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month #PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke