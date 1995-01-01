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    Сутормин – о 6:0 с Кипром: «Не нужно создавать шум, будто сделали что-то особенное»

    Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал разгромную победу над Кипром (6:0) в отборе ЧМ-2022.

    – Думал после первого тайма, что победа получится такой крупной?

    – Надеялся. Понятно, что в первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

    – Тем не менее, в первом тайме у Кипра были моменты. Это их мастерство или наша недооценка?

    – Нет, не недооценка, просто мы ошибались, за счет этого они создавали. Во втором тайме брака и ошибок у нас было меньше, соответственно, и у Кипра моментов стало меньше.

    В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

    – Будет самоуспокоенность перед матчем с Хорватией? Все-таки такой счет…

    – Не надо создавать шум, что победили, что сделали что-то особенное. Сделали все, что от нас зависело. Сейчас все мысли будут о Хорватии.

    Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией.

    6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Да ни скромничяй! Запитушыли вы харашо в ачко этих кипрян ванючих

      1
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      Рейтинг: +6373

      Томик 2 часа назад

      Спасибо за игру, Алексей. Но никто и не шумит. Мы пошумим когда вы на ЧМ выйдете. А то, что вы слышали - это вы сами в раздевалке и создавали. Возможно от этого до сих пор в ушах шумит.

      1
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      Рейтинг: +2006

      Блямба 2 часа назад

      Сутор умнеет на глазах.
      И по игре,и по суждению.

      4
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      Рейтинг: +106

      Валерий Бадмаев 3 часа назад

      6-0 и что? Хорваты на выезде сделали Мальту 7-1. Что Кипр, что Мальта это класс "Б", выражаясь советской футбольной терминологией. Их и надо так побеждать. А вот игра с Хорватами, да на выезде, покажет истинное "лицо" сборной России.

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