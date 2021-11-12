Сутормин – о 6:0 с Кипром: «Не нужно создавать шум, будто сделали что-то особенное»

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал разгромную победу над Кипром (6:0) в отборе ЧМ-2022.

– Думал после первого тайма, что победа получится такой крупной?

– Надеялся. Понятно, что в первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

– Тем не менее, в первом тайме у Кипра были моменты. Это их мастерство или наша недооценка?

– Нет, не недооценка, просто мы ошибались, за счет этого они создавали. Во втором тайме брака и ошибок у нас было меньше, соответственно, и у Кипра моментов стало меньше.

В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

– Будет самоуспокоенность перед матчем с Хорватией? Все-таки такой счет…

– Не надо создавать шум, что победили, что сделали что-то особенное. Сделали все, что от нас зависело. Сейчас все мысли будут о Хорватии.

Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией.

Валерий Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей.

– единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей. Россия во 2-й раз в истории пропустила 1 гол в первых 6 матчах при новом тренере.

Сборная России одержала самую крупную победу с июня 2019 года.

6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года