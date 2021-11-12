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  • Сутормин – о 6:0 с Кипром: «Не нужно создавать шум, будто сделали что-то особенное»

Сутормин – о 6:0 с Кипром: «Не нужно создавать шум, будто сделали что-то особенное»

12 ноября 2021, 11:26
5

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал разгромную победу над Кипром (6:0) в отборе ЧМ-2022.

– Думал после первого тайма, что победа получится такой крупной?

– Надеялся. Понятно, что в первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

– Тем не менее, в первом тайме у Кипра были моменты. Это их мастерство или наша недооценка?

– Нет, не недооценка, просто мы ошибались, за счет этого они создавали. Во втором тайме брака и ошибок у нас было меньше, соответственно, и у Кипра моментов стало меньше.

В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

– Будет самоуспокоенность перед матчем с Хорватией? Все-таки такой счет…

– Не надо создавать шум, что победили, что сделали что-то особенное. Сделали все, что от нас зависело. Сейчас все мысли будут о Хорватии.

Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией.

6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр Сутормин Алексей
Комментарии (5)
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Валерий Бадмаев
1636708699
6-0 и что? Хорваты на выезде сделали Мальту 7-1. Что Кипр, что Мальта это класс "Б", выражаясь советской футбольной терминологией. Их и надо так побеждать. А вот игра с Хорватами, да на выезде, покажет истинное "лицо" сборной России.
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Блямба
1636709451
Сутор умнеет на глазах. И по игре,и по суждению.
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Томик
1636712041
Спасибо за игру, Алексей. Но никто и не шумит. Мы пошумим когда вы на ЧМ выйдете. А то, что вы слышали - это вы сами в раздевалке и создавали. Возможно от этого до сих пор в ушах шумит.
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paracetamol
1636722970
Кстати, п-з в первом тайме была не на высоте. Мирончук с Головиным постоянно ошибались, пасы неточные или с заползанием. Из-за них Мостовой часто в офсайде оказывался. Да и в отборе они были того, слабоваты, если мягко говорить!
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portero
1636723903
Удачи Алексей и не косячь в защите , постоянно теряешь игроков...
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