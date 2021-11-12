Карпин: «Джикия готов сыграть с Хорватией, если только не съест чего-нибудь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— С чем было связано отсутствие Джикии?

— И повреждение повлияло на это решение, и то, что он из всех сборников сыграл больше всех минут за два месяца. Накопилась усталость, естественно, она присутствовала.

Джикия 18-19 матчей сыграл за последние месяцы. Думая про игру с Хорватией, рисковать им не стоило. Слава Богу, всe получилось. Травму никто не получил, за исключением Глебова.

— Какова вероятность что, Джикия он выйдет с Хорватией?

— По Джикии уже сказал, что он абсолютно здоров и абсолютно готов, так что вопрос не уместен. Если ничего не случится за эти два дня, и он не съест чего-нибудь, Джикия готовится к Хорватии.

То же Головин. Замена его была плановой, так и думали, что, если все хорошо, он 60 минут отыграет. Поэтому и говорю, что все удачно. И карточку никто не получил.

Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.

Начало встречи – в 17:00 мск.

Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть в Сплите.

Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»