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  • Карпин: «Джикия готов сыграть с Хорватией, если только не съест чего-нибудь»

Карпин: «Джикия готов сыграть с Хорватией, если только не съест чего-нибудь»

12 ноября 2021, 09:56
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— С чем было связано отсутствие Джикии?

— И повреждение повлияло на это решение, и то, что он из всех сборников сыграл больше всех минут за два месяца. Накопилась усталость, естественно, она присутствовала.

Джикия 18-19 матчей сыграл за последние месяцы. Думая про игру с Хорватией, рисковать им не стоило. Слава Богу, всe получилось. Травму никто не получил, за исключением Глебова.

— Какова вероятность что, Джикия он выйдет с Хорватией?

— По Джикии уже сказал, что он абсолютно здоров и абсолютно готов, так что вопрос не уместен. Если ничего не случится за эти два дня, и он не съест чего-нибудь, Джикия готовится к Хорватии.

То же Головин. Замена его была плановой, так и думали, что, если все хорошо, он 60 минут отыграет. Поэтому и говорю, что все удачно. И карточку никто не получил.

  • Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
  • Начало встречи – в 17:00 мск.
  • Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть в Сплите.

Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Plyash
1636700470
С юмором у Валерия Георгиевича по прежнему всё в порядке,это весьма оптимистически перед игрой с Хорватами.Удачи Вам,ребята.
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Fusballer
1636700482
По нему видно, что он много чего съел уже. А так даже не знаю, добавит ли надёжности с хорватами. Джикия иногда совершает роковые ошибки, но при этом и часто выручает. В общем как всегда - будем верить в сборную, но в уме держать худшее.
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Semargl18
1636704163
Звучит как вызов.. Джикия скушай пирожок на казанском...
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Красногорск_Фан
1636704256
Мухомор. И как берсерк с налившимися красными глазами срубит всех кроватов с криком "больше жести!!! кровищща!!!".
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Loko_Roma
1636704855
Например шавуху от братухи на вокзале
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alefreddy
1636706302
текилу не свежую
Ответить
Untitled-1
1636715067
Слишком как-то удачно всё складывается!
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