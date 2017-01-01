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    Карпин: «Джикия готов сыграть с Хорватией, если только не съест чего-нибудь»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    — С чем было связано отсутствие Джикии?

    — И повреждение повлияло на это решение, и то, что он из всех сборников сыграл больше всех минут за два месяца. Накопилась усталость, естественно, она присутствовала.

    Джикия 18-19 матчей сыграл за последние месяцы. Думая про игру с Хорватией, рисковать им не стоило. Слава Богу, всe получилось. Травму никто не получил, за исключением Глебова.

    — Какова вероятность что, Джикия он выйдет с Хорватией?

    — По Джикии уже сказал, что он абсолютно здоров и абсолютно готов, так что вопрос не уместен. Если ничего не случится за эти два дня, и он не съест чего-нибудь, Джикия готовится к Хорватии.

    То же Головин. Замена его была плановой, так и думали, что, если все хорошо, он 60 минут отыграет. Поэтому и говорю, что все удачно. И карточку никто не получил.

    • Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
    • Начало встречи – в 17:00 мск.
    • Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть в Сплите.

    Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1136

      Loko_Roma 15 минут назад

      Например шавуху от братухи на вокзале

      0
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      Рейтинг: +2602

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Мухомор. И как берсерк с налившимися красными глазами срубит всех кроватов с криком "больше жести!!! кровищща!!!".

      0
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      Рейтинг: +1097

      Semargl18 27 минут назад

      Звучит как вызов.. Джикия скушай пирожок на казанском...

      0
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      Рейтинг: -47

      Suvorov51 36 минут назад

      Впервые наши журналюги нормально пишут о встрече с хорватами. а то раньше так расхваливали наших ну прям чемпионы мира.так же как щенит хвалят .а он в европе показал что полный ноль. и это радует. мож и в питере это поймут. хотя такие как БУЛАНОВ. ФЛЮГЕР И ШЛЯПА- ЭТИ НЕ ПОЙМУТ

      0
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      Рейтинг: +9377

      Fusballer 1 час назад

      По нему видно, что он много чего съел уже. А так даже не знаю, добавит ли надёжности с хорватами. Джикия иногда совершает роковые ошибки, но при этом и часто выручает. В общем как всегда - будем верить в сборную, но в уме держать худшее.

      4
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      Рейтинг: +9367

      playsh 1 час назад

      С юмором у Валерия Георгиевича по прежнему всё в порядке,это весьма оптимистически перед игрой с Хорватами.Удачи Вам,ребята.

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