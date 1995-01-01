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    В сезоне АПЛ было только 9 стартовых составов со средним возрастом не старше 24,7 года. Все – у «Арсенала»

    Во всех матчах текущего сезона АПЛ было зафиксировано девять стартовых составов со средним возрастом футболистов не старше 24,7 года. Все эти девять стартов были выпущены «Арсеналом».

    Однако «Арсенал» – не самая молодая команда АПЛ (средний возраст всех игроков). Таковой выступает «Брентфорд» (24,6 года), а у «Арсенала» средний возраст футболистов 25,4, это третий показатель.

    • В таблице сезона АПЛ «Арсенал» идет 5-м.
    • Отставание от 1-го места – 6 очков.
    • Следующий соперник – «Ливерпуль» (20 ноября).

    «Арсенал» – лучшая команда АПЛ в последних восьми турах

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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