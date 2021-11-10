В сезоне АПЛ было только 9 стартовых составов со средним возрастом не старше 24,7 года. Все – у «Арсенала»

Во всех матчах текущего сезона АПЛ было зафиксировано девять стартовых составов со средним возрастом футболистов не старше 24,7 года. Все эти девять стартов были выпущены «Арсеналом».

Однако «Арсенал» – не самая молодая команда АПЛ (средний возраст всех игроков). Таковой выступает «Брентфорд» (24,6 года), а у «Арсенала» средний возраст футболистов 25,4, это третий показатель.

В таблице сезона АПЛ «Арсенал» идет 5-м.

Отставание от 1-го места – 6 очков.

Следующий соперник – «Ливерпуль» (20 ноября).

«Арсенал» – лучшая команда АПЛ в последних восьми турах