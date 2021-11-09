Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

– О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили. Я был очень рад, взял с собой всe самое необходимое и быстренько приехал на такси.

– Что ты делал в тот момент, когда тебе позвонили и сообщили?

– Садился в машину, собирался ехать по своим делам. Возможно, позже я был бы недоступен.

Очень хотел попасть в основной список, но за два дня до оглашения состава я заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что все так поучилось и я оказался в сборной.