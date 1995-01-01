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    Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

    – О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили. Я был очень рад, взял с собой всe самое необходимое и быстренько приехал на такси.

    – Что ты делал в тот момент, когда тебе позвонили и сообщили?

    – Садился в машину, собирался ехать по своим делам. Возможно, позже я был бы недоступен.

    Очень хотел попасть в основной список, но за два дня до оглашения состава я заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что все так поучилось и я оказался в сборной.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • 14 ноября национальная команда встретится на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      чаппай 1 час назад

      Очень интересная организация процессов... Как так игроки у вызове узнают из СМИ или вообще от посторонних людей, которые им ссылки на СМИ кидают?

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