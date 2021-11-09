Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.
– О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили. Я был очень рад, взял с собой всe самое необходимое и быстренько приехал на такси.
– Что ты делал в тот момент, когда тебе позвонили и сообщили?
– Садился в машину, собирался ехать по своим делам. Возможно, позже я был бы недоступен.
Очень хотел попасть в основной список, но за два дня до оглашения состава я заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что все так поучилось и я оказался в сборной.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
- 14 ноября национальная команда встретится на выезде с Хорватией.
- За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.
Источник: ютуб-канал сборной России