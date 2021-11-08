Главные новости дня. Шевченко возглавил «Дженоа», «Ливерпуль» впервые проиграл в АПЛ

Неймар достиг отметки в 400 голов за карьеру

Коутиньо в матче с «Сельтой» отказался выходить на замену

Боксер Фьюри планирует приехать на базу «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби

Конте будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 13 миллионов в год. Он третий в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира

«Рубин» пропустил 5+ голов в РПЛ в третий раз в истории

«Зенит» сыграл вничью с аутсайдером «Уралом», но продолжает лидировать

Шевченко возглавил «Дженоа»

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Вест Хэму»

Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Ротора»