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    РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

    В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1. На гол Джирано Керка в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Наиля Умярова во второй половине встречи.

    «Спартак» с 35-й минуты играли в меньшинстве – две желтые карточки получил Руслан Литвинов.

    «Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице. У «Локо» 25 очков и четвертая строчка.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Керк, 23; 1:1 – Умяров, 64.

    Удаления: Литвинов, 35 – нет.

    Спартак: Селихов, Кофрие (Ларссон, 80), Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 80), Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.

    Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Мурило, 63), Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили, Керк, Смолов (Лисакович, 74), Камано.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии179
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      Рейтинг: +9183

      playsh 2 минуты назад

      Да уж,нашу команду только беда(неприятность) в раз объединить может.Сами себе создаём проблему,а потом геройски её преодолеваем.
      И сила есть,и воля есть - а вот силы воли нет.Удачи Вам в дальнейшем,Спартак.

      1
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      Рейтинг: +1121

      balam 7 минут назад

      мля.какая грязная игра.свисток совсем нити потерял.отдельно о Баринове-с 20 минуты следил за его первым пасом.один раз,на 31 минуте.слов нет-опора сборной

      2
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      Рейтинг: +9183

      playsh > balam 2 минуты назад

      Это да,писец просто.

      0
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      Рейтинг: +281

      orlovcar 14 минут назад

      чу там? опять свиней затащили?

      0
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      Рейтинг: +2742

      lordmrv 15 минут назад

      Всех с ничьей. Судья ***** конченная, все сделал чтобы срач после матча создать. Удалил Литвинова, но не удалил жида с грузинской фамилией. Потом засцал во втором тайме, где пол Спартака (Умяров, Айртон) наиграли на красную и так же Локомотива и не управлял игрой.

      2
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer 19 минут назад

      Статистика криво отображается на бомбардире. Таблицы летят. Только для общения подходит((((

      0
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      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 38 минут назад

      Локо с боевой ничьей!!! Настоящее дерби сегодня было с накалом! Буду рад за вас если обгоните члинит и станете чемпионами в этом сезоне! Нам уже точно не светит.

      6
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      Рейтинг: +6407

      Антибиотик > Hektor 84 32 минуты назад

      По разному бывает, просто давай спустим газпром на третье место!

      5
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      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 > Антибиотик 30 минут назад

      Ок)))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6407

      Антибиотик > Hektor 84 29 минут назад

      Ну, вот и договорились! Удачи нашим командам! И тебе от души.

      4
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      Рейтинг: +9495

      ivany4 42 минуты назад

      Вероятно уже все убедились, что у нас судят не по правилам, а кто как захочет. У кого не было претензий к судьям за эти два игровых дня?)) И после этого мы хотим, что бы у нас футбол был где-то на европейском уровне?! Футбол это не только футболисты, но и судейство, которое должно отвечать европейским требованиям, это комментаторы, которые должны комментировать, а не разговаривать между сбой, правильно поступил тренер(судья) или нет.
      По игре. А была ли она? 22 миллионера немного побегали, и что получилось, то получилось. Начиная с 3 игры сезона начал писать, что хватаем неоправданно много горчичников. И что, как было так и есть. Только теперь хватаем еще и не обязательные. Мозес только призывать горазд, а сам, с начала игры в защиту пешком возвращается. Да и остальные не без косяков. Про Руя совсем ничего говорить не хочется. Уже всем понятно, что сейчас играющая схема - оставленная Тедеско. Отрабатывай на тренировках новую, не получается - вернись к рабочей. Сегодня - где правый защитник? Где быстрые напы? Где скоростные атаки? Пока пыльным мешком сзади не ударят, думать не будут.
      Единственное, что хорошо, в меньшинстве не проиграли. И на том спасибо.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 44 минуты назад

      Где клинер со своими высерами?))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9048

      Fusballer > Hektor 84 43 минуты назад

      Тут где-то обретался. Гнобил судью за убивание Локомотива.

      3
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      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 48 минут назад

      Как у Локо нет удалений?

      1
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      Рейтинг: +6407

      Антибиотик > Hektor 84 43 минуты назад

      Это бомбардир, такие у них писаки...

      1
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer > Hektor 84 42 минуты назад

      И таблицы нет в РПЛ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer > maygli 42 минуты назад

      В смысле в отчете на бомбардире.

      1
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      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 > maygli 42 минуты назад

      А выше написано что нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5363

      maygli > Hektor 84 41 минуту назад

      Есть. )))
      Едвай после игры подошёл к судье и попросил вторую жёлтую, получил, удалился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5363

      maygli 53 минуты назад

      Так играть может только народная команда. Первый тайм, что-то из себя изображали (возомнили наверно после игры с Лестером), во втором плюнули на всё и навалились всем колхозом видно так оно привычнее. Мда уж, Спартак не переделать.

      8
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer > maygli 52 минуты назад

      Можно переделать и улучшить, но для этого нужна слаженная работа всех структур, усиление состава и тренер более сильный.

      3
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      Рейтинг: +14052

      Persona_non_Grata > Fusballer 50 минут назад

      Сначала тренера , а вот вторым пунктом - усиление состава !

      4
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer > Persona_non_Grata 49 минут назад

      Да, я не в порядке принятия мер написал)

      0
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      Рейтинг: +24182

      slavutiq70 > Fusballer 48 минут назад

      Это как сказка ... что то с трудом верится в слаженную работу всей вертикали....поменяют тренера и на этом успокоятся . да и выберут не лучший вариант ...

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