Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

7 ноября 2021, 20:56
185

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1. На гол Джирано Керка в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Наиля Умярова во второй половине встречи.

«Спартак» с 35-й минуты играли в меньшинстве – две желтые карточки получил Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице. У «Локо» 25 очков и четвертая строчка.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 23; 1:1 – Умяров, 64.

Удаления: Литвинов, 35 – нет.

Спартак: Селихов, Кофрие (Ларссон, 80), Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 80), Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Мурило, 63), Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили, Керк, Смолов (Лисакович, 74), Камано.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (185)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1636307817
Молодцы конечно что сравняли счёт в меньшинстве проявили характер .но кто ***... мешал играть в первом тайме в равных составах бегали весь первый тайм как пенсионеры.....
Ответить
portero
1636307931
Понравилась заряженность и самоотдача Спартака, молодцы!!!
Ответить
Persona_non_Grata
1636308003
Один из трупов неожиданно ожил во втором тайме )))
Ответить
oyabun
1636308287
Что это было?! Не играть совсем в 1-м тайме и на злости вытащить ничью во втором в меньшинстве. Это тактика Витории?! Да ну её нафиг такую!! Далеко мы продвинемся с чередой одних поражений и ничьих? Никуда не продвинемся. Говорят у Федуна проблемы с сердцем, лечится. А по мне так проблемы с зрением. не видит что команда с этим тренером просто разваливается всё больше и больше.
Ответить
JTherry
1636308555
Спартак был поставлен в трудные условия изначально: позднее окончание матча в Лестере, травма перед матчем у Жиго, гол в первом тайме и удаление Литвинова... но во втором тайме пошла игра "не на жизнь, а на смерть", во всяком случае столько фолов за один матч давно не припомню... в Спартак вдохнули новую силу в перерыве, и команда стала командой, вырвать ничью в таком матче дорогого стоит, молодцы..!!! такая ничья сродни победе, но победа была бы лучше...)
Ответить
insider_retro
1636309265
Обоюдная грубость компенсировалась упорством Спартака и непонятной пассивностью Локо...
Ответить
slavа0508
1636309392
Состав конечно требует усиления .... но у Тодеско всё те же люди были и разница очевидна ....на того же Ларсона посмотри как в том и в этом сезоне играет ....либо тренер поплыл и не знает что делать . либо игроки совсем забили ...но если бы игроки забили . то они сегодня на эмоциях не вырвали бы ничью . так что скорее всего в тренере дело ...
Ответить
portero
1636309405
Наверное надо переходить на то чтоб ВАР и жёлтые выдавал и отменял, игра конечно веселая, но много ошибок которые ВАР мог не допустить (в том числе, угловые ауты)... По борьбе, молодцы Спартак!!!
Ответить
ivany4
1636310828
Вероятно уже все убедились, что у нас судят не по правилам, а кто как захочет. У кого не было претензий к судьям за эти два игровых дня?)) И после этого мы хотим, что бы у нас футбол был где-то на европейском уровне?! Футбол это не только футболисты, но и судейство, которое должно отвечать европейским требованиям, это комментаторы, которые должны комментировать, а не разговаривать между сбой, правильно поступил тренер(судья) или нет. По игре. А была ли она? 22 миллионера немного побегали, и что получилось, то получилось. Начиная с 3 игры сезона начал писать, что хватаем неоправданно много горчичников. И что, как было так и есть. Только теперь хватаем еще и не обязательные. Мозес только призывать горазд, а сам, с начала игры в защиту пешком возвращается. Да и остальные не без косяков. Про Руя совсем ничего говорить не хочется. Уже всем понятно, что сейчас играющая схема - оставленная Тедеско. Отрабатывай на тренировках новую, не получается - вернись к рабочей. Сегодня - где правый защитник? Где быстрые напы? Где скоростные атаки? Пока пыльным мешком сзади не ударят, думать не будут. Единственное, что хорошо, в меньшинстве не проиграли. И на том спасибо.
Ответить
zigbert
1636314859
По накалу лучший матч в туре. Очень нервная получилась игра. Откровенно не ожидал что Спартак в меньшинстве сумеет сравнять счет но это получилось даже очень быстро. Вот где пришлось проявлять характер. Могли даже победить забей Соболев головой с близкого расстояния. Докомотив тоже имел неплохие моменты. Жаль из за травмы не принял участие в игре Жиго. С ним было бы легче.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
3
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
5
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
2
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
10
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+