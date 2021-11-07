РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1. На гол Джирано Керка в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Наиля Умярова во второй половине встречи.

«Спартак» с 35-й минуты играли в меньшинстве – две желтые карточки получил Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице. У «Локо» 25 очков и четвертая строчка.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 23; 1:1 – Умяров, 64.

Удаления: Литвинов, 35 – нет.

Спартак: Селихов, Кофрие (Ларссон, 80), Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 80), Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Мурило, 63), Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили, Керк, Смолов (Лисакович, 74), Камано.

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