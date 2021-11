«Собираюсь дать вам кое-что». Боксер Фьюри планирует приехать на базу «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби

Болельщик «Манчестер Юнайтед» и профессиональный боксер Тайсон Фьюри недоволен поражением команды в дерби против «Манчестер Сити» (0:2). Он планирует посетить клубную базу.

«Мне не кажется, что вы полностью отдаетесь, чтобы побеждать. Я и Патрис Эвра собираемся приехать на тренировку, чтобы дать вам кое-что», – сказал Фьюри в видеообращении.

«It doesn't seem to me like you're digging deep to try and win these games... Me and Patrice Evra are going to come down to training and give you some of that»Tyson Fury has a strong message for the Manchester United squad pic.twitter.com/h9D76nqyKP