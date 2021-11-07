«Собираюсь дать вам кое-что». Боксер Фьюри планирует приехать на базу «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби

Болельщик «Манчестер Юнайтед» и профессиональный боксер Тайсон Фьюри недоволен поражением команды в дерби против «Манчестер Сити» (0:2). Он планирует посетить клубную базу.
«Мне не кажется, что вы полностью отдаетесь, чтобы побеждать. Я и Патрис Эвра собираемся приехать на тренировку, чтобы дать вам кое-что», – сказал Фьюри в видеообращении.
- «Манчестер Юнайтед» в домашнем дерби нанес только 1 удар в створ.
- Команда Уле-Гуннара Сульшера идет в АПЛ 5-й.
- Следующий соперник – «Уотфорд» (20 ноября).
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Источник: твиттер Sky Sports News