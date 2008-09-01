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    «Собираюсь дать вам кое-что». Боксер Фьюри планирует приехать на базу «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби

    Болельщик «Манчестер Юнайтед» и профессиональный боксер Тайсон Фьюри недоволен поражением команды в дерби против «Манчестер Сити» (0:2). Он планирует посетить клубную базу.

    «Мне не кажется, что вы полностью отдаетесь, чтобы побеждать. Я и Патрис Эвра собираемся приехать на тренировку, чтобы дать вам кое-что», – сказал Фьюри в видеообращении.

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    Источник: твиттер Sky Sports News

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2777

      Derzkiy1 1 час назад

      Ольгу сменить надо и будет счастье

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      Рейтинг: +3590

      tarasofka 2 часа назад

      скажите этому фьюри, что роналду дружит с хабибом - желание поубавится)

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      Рейтинг: +2777

      Derzkiy1 > tarasofka 1 час назад

      Ну хз хз))

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      Рейтинг: +31

      hoper > tarasofka 24 минуты назад

      К Рону претензий нет.если бы не он вообще хана была бы.я думаю КР и сам там кое- кому втащил бы с удовольствием

      0
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      Рейтинг: +1454

      Maxi_7 2 часа назад

      Где-то в Манчестере резко начал собирать вещи в поездку один темнокожий паренек с разноцветными косичками...

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      Рейтинг: +31

      hoper 2 часа назад

      Вряд ли человек с таким лицом и профессией будет раздавать игрокам сникерсы.Я бы тоже поучаствовал.Только попросил бы Рона ,Кавани и Фернандеша в сторонку отойти.А остальных прямо с удовольствием

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      Рейтинг: +8115

      "supermax" 2 часа назад

      уж не пидюлей ли?

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      Рейтинг: +6545

      серега кашин 3 часа назад

      ну если им только морду набить за такую игру

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