«Собираюсь дать вам кое-что». Боксер Фьюри планирует приехать на базу «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби

Болельщик «Манчестер Юнайтед» и профессиональный боксер Тайсон Фьюри недоволен поражением команды в дерби против «Манчестер Сити» (0:2). Он планирует посетить клубную базу.

«Мне не кажется, что вы полностью отдаетесь, чтобы побеждать. Я и Патрис Эвра собираемся приехать на тренировку, чтобы дать вам кое-что», – сказал Фьюри в видеообращении.

«Манчестер Юнайтед» в домашнем дерби нанес только 1 удар в створ.

Команда Уле-Гуннара Сульшера идет в АПЛ 5-й.

идет в АПЛ 5-й. Следующий соперник – «Уотфорд» (20 ноября).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фернандеш – после поражения в дерби: «Каждый в «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно»

Де Хеа – после поражения в дерби: «Больно»