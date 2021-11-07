Серия А. Гол и ассист Шомуродова не спасли «Рому» от поражения от «Венеции», у команды Моуринью 1 победа в последних 7 матчах

«Рома» уступила в гостях выходцу из Серии В «Венеции». У римлян в обоих голах поучаствовал бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.

У команды Жозе Моуринью в последних семи матчах одна победа. Место в таблице – пятое.

У «Венеции» на 46-й минуте на замену вышел принадлежащий ЦСКА Арнор Сигурдссон. Его команда поднялась на 14-е место.

Италия. Серия А. 12-й тур

Венеция – Рома – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кальдара, 3; 1:1 – Шомуродов, 43; 1:2 – Абрахам, 45+2; 2:2 – Араму, 65 (с пенальти); 3:2 – Окереке, 74.

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