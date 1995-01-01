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    Серия А. Гол и ассист Шомуродова не спасли «Рому» от поражения от «Венеции», у команды Моуринью 1 победа в последних 7 матчах

    «Рома» уступила в гостях выходцу из Серии В «Венеции». У римлян в обоих голах поучаствовал бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    У команды Жозе Моуринью в последних семи матчах одна победа. Место в таблице – пятое.

    У «Венеции» на 46-й минуте на замену вышел принадлежащий ЦСКА Арнор Сигурдссон. Его команда поднялась на 14-е место.

    Италия. Серия А. 12-й тур

    Венеция – Рома – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кальдара, 3; 1:1 – Шомуродов, 43; 1:2 – Абрахам, 45+2; 2:2 – Араму, 65 (с пенальти); 3:2 – Окереке, 74.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2249

      Челнинец 37 минут назад

      Не понятно чем думали руководство Ромы назначив Моура, видно что его футбол уже устарел, лет 5 уже не приносит результатов, нету задумок

      0
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      Рейтинг: +6547

      серега кашин 1 час назад

      моуринью скоро и с ромы вылетит

      1
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      Рейтинг: +47447

      MaxRnD 2 часа назад

      Моур ещё и убрал узбека на 83 минуте. Ну физрук же ....

      2
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      Рейтинг: +14871

      Garrincha58 2 часа назад

      скоро Маура снимут и тогда он точно обратно в Португалию поедет потому что в Европе его уже никто не позовёт а если и позовут то только на малую зарплату но он вряд ли согласится

      1
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      Рейтинг: +698

      ARSteven89 2 часа назад

      "Венеция" завоёвывает сердца болельщиков не только своей модной формой и красотой города, но и игрой.

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