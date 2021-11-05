Кокорин может не сыграть с «Ювентусом». Он пропустил четыре матча подряд

Участие форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в игре 12-го тура Серии А против «Ювентуса» находится под вопросом.

По информации Viola News, россиянин пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Он занимался индивидуально.

Вероятно, 30-летний футболист пропустит ближайший матч. Он рассчитывает, что будет полностью готов к встрече с «Миланом» (20 ноября).