Кокорин может не сыграть с «Ювентусом». Он пропустил четыре матча подряд

Участие форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в игре 12-го тура Серии А против «Ювентуса» находится под вопросом.
По информации Viola News, россиянин пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Он занимался индивидуально.
Вероятно, 30-летний футболист пропустит ближайший матч. Он рассчитывает, что будет полностью готов к встрече с «Миланом» (20 ноября).
- Кокорин уже не сыграл в 4 матчах подряд.
- У него было мышечное перенапряжение.
- Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
- «Ювентус» примет «Фиорентину» в субботу в 20:00 мск.
Источник: Viola News
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