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  • Кокорин может не сыграть с «Ювентусом». Он пропустил четыре матча подряд

Кокорин может не сыграть с «Ювентусом». Он пропустил четыре матча подряд

5 ноября 2021, 15:58
16

Участие форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в игре 12-го тура Серии А против «Ювентуса» находится под вопросом.

По информации Viola News, россиянин пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Он занимался индивидуально.

Вероятно, 30-летний футболист пропустит ближайший матч. Он рассчитывает, что будет полностью готов к встрече с «Миланом» (20 ноября).

  • Кокорин уже не сыграл в 4 матчах подряд.
  • У него было мышечное перенапряжение.
  • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
  • «Ювентус» примет «Фиорентину» в субботу в 20:00 мск.

Источник: Viola News

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Италия. Серия А Ювентус Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (16)
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nino09
1636117863
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Project Бабангида
1636118632
даже как то жалка человека. футбол ему блестящую карьеру алкаша поломал
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DOCTOR PENALTY
1636119256
Нету больше такого игрока.
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Alex Y
1636119310
Как так кто Юве забивать будет
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B.G.
1636119835
Кокорин? А кто это?
Ответить
Вайвайнах
1636124681
Нужно было написать кокорин может И не играть с ювентусом
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Fusballer
1636128943
Не повезло Фиорентине - потеряли ключевого игрока.
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m40
1636129378
Так он и так не сыграет. Даже если не будет травмирован. С одной стороны смешно, с другой - жалко его...А ведь как разыгрался то перед той историей, считай сломала ему карьеру
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Hektor 84
1636216929
Берегут для продажи)))
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maygli
1636384924
Где же он так перенапрягся?
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