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    Кокорин может не сыграть с «Ювентусом». Он пропустил четыре матча подряд

    Участие форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в игре 12-го тура Серии А против «Ювентуса» находится под вопросом.

    По информации Viola News, россиянин пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Он занимался индивидуально.

    Вероятно, 30-летний футболист пропустит ближайший матч. Он рассчитывает, что будет полностью готов к встрече с «Миланом» (20 ноября).

    • Кокорин уже не сыграл в 4 матчах подряд.
    • У него было мышечное перенапряжение.
    • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
    • «Ювентус» примет «Фиорентину» в субботу в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viola News

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +38125

      Project Бабангида 15 секунд назад

      даже как то жалка человека. футбол ему блестящую карьеру алкаша поломал

      0
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      Рейтинг: +10

      nino09 13 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +3760

      FENIX-SL 16 минут назад

      понятно что пропустит)

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      Рейтинг: +14030

      KLIM777 21 минуту назад

      ахахахах млять заголовок, который может написать только брат Кокорина

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      Рейтинг: +1163

      zarsm 25 минут назад

      Кто это?

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      Рейтинг: +1649

      altezzik > zarsm 21 минуту назад

      Говорят, сидел

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