Конте – новый главный тренер «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до 2023 года с опцией продления.

Итальянец сменил уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.

We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.