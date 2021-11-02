Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конте – новый главный тренер «Тоттенхэма»

2 ноября 2021, 15:06
12

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до 2023 года с опцией продления.

Итальянец сменил уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.

  • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор оставался безработным.
  • Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
  • Руководство лондонцев пообещало тренеру на трансферы более 100 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Конте Антонио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1635855096
Отличная новость. Будет интересно. Тоттенхем то еще болото, которое отлично если кому то удастся всколыхнуть. Особенно на фоне того на сколько сильны сейчас большинство других клубов АПЛ и еще усиливаются.
Ответить
jek718875
1635855190
Ну АНТОНИО давай,флаг тебе в руки и удачи
Ответить
Garrincha58
1635856474
деньги не куда девать Конте любит такие контракты год проработает и начнёт конфликтовать с руководством или игроками
Ответить
ARSteven89
1635857439
Дэниэл Леви очевидно настроен на продажу Кейна, так как 100М на трансферы он не давал даже Моуриньо! Не вижу перспектив в союзе Конте и "шпор", но будет интересно понаблюдать, как всё получится.
Ответить
zigbert
1635858297
Очень сомнительное для Конте назначение. Но ему видней. Удачи Антонио!
Ответить
mutabor0992
1635859784
Прикольно!Посмотрим как Антонио будет из Леви лавэ выбивать...На трансферы!
Ответить
lysenkoff
1635860874
Эх зачем Санту уходил из Вулвс, такая боеспособная команда была....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1635864453
Контенхэм чемпион!!! )))
Ответить
моэм
1635864516
У Конте всегда только одна цель - титул и только титул... и со щпорами , уже больше полвека не знающими вкуса золота , он тоже собирается стать чемпионом...может Леви его затем и пригласил?...к тому же к Конте многие известные могут пойти , тогда как к этому Нуну далеко не каждый. ...он просит и защитника де Врея т.к. шпоры одна из самых пропускающих , в центр хочет организатора атак Лаццари , и напа , поскольку меньше в АПЛ забил только Норвич , идущий последним ... правда зачем в пару к "лосю" Кейну такой же "лось " Влахович ?... а не кто нибудь помельче , но скоростной и с дриблингом ...в любом случае за работой Конте будет очень интересно понаблюдать.
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
18
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+