Конте – новый главный тренер «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.
Стороны заключили контракт до 2023 года с опцией продления.
Итальянец сменил уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор оставался безработным.
- Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
- Руководство лондонцев пообещало тренеру на трансферы более 100 миллионов евро.
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Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»