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    Конте – новый главный тренер «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.

    Стороны заключили контракт до 2023 года с опцией продления.

    Итальянец сменил уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.

    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор оставался безработным.
    • Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
    • Руководство лондонцев пообещало тренеру на трансферы более 100 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14806

      Garrincha58 4 минуты назад

      деньги не куда девать Конте любит такие контракты год проработает и начнёт конфликтовать с руководством или игроками

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      Рейтинг: +392

      jek718875 26 минут назад

      Ну АНТОНИО давай,флаг тебе в руки и удачи

      0
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      Рейтинг: +2389

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Отличная новость. Будет интересно. Тоттенхем то еще болото, которое отлично если кому то удастся всколыхнуть. Особенно на фоне того на сколько сильны сейчас большинство других клубов АПЛ и еще усиливаются.

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      Рейтинг: +1144

      БОМЖАРНИК > Красногорск_Фан 20 минут назад

      Не не всколыхнет ни кто! Середняк вечный))

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      Рейтинг: +2389

      Красногорск_Фан > БОМЖАРНИК 17 минут назад

      Скорее кто-то его проклял. И в ЛЧ могли на один единственный матч финала собраться, и когда его Моур принял чудесным образом выбыло все нападение и так далее. Отдельные события вроде не так фатальны, но вечно что -то не слава богу.

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