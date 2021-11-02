Конте – новый главный тренер «Тоттенхэма»

деньги не куда девать Конте любит такие контракты год проработает и начнёт конфликтовать с руководством или игроками
«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.
Стороны заключили контракт до 2023 года с опцией продления.
Итальянец сменил уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор оставался безработным.
- Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
- Руководство лондонцев пообещало тренеру на трансферы более 100 миллионов евро.
We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021