Агаларов, Тюкавин, Иосифов и Хлусевич – в итоговом составе молодежной сборной России на матчи со Словакией и Испанией

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав команды на ноябрьские матчи отбора Евро-2023.
Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»);
Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Сильянов («Локомотив»), Данил Степанов («Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);
Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба – «Спартак»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).
- 12 ноября Россия примет сборную Словакии, а 16 ноября – Испанию.
- Россия идет на 2-м месте в группе С.
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