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    Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Чинквини – о Кокорине: «Увы, не все пончики получаются с дырочкой»

    Бывший менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что форвард итальянского клуба Александр Кокорин не оправдал ожиданий. Он сравнил россиянина с пончиком.

    «Тренер высоко оценивал Кокорина. Мы ждали от него большего. Увы, не все пончики получаются с дырочкой.

    О Кокорине знали в Европе, в Италии от него ожидали игру Фабио Капелло и Роберто Манчини. Все мы думали, что игрок достигнет успеха в Серии А. Сейчас мне жалко Кокорина и «Фиорентину», – сказал Чинквини.

    • Чинквини и Кокорин пересекались в «Зените».
    • «Фиорентина» планирует продать Кокорина зимой.
    • В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Firenze Viola

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: -125

      Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      Мдяяя...Аказыца в итальянском чемпионате пончик с дырочкой смастерить посложнее чем стулом корейца бить....Вот такая вот аллюзия и ИДИОСИНКРАЗИ́Я выходит.

      0
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      Рейтинг: +10

      d с 25 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1210

      Блямба 40 минут назад

      Братва говорит,с дыркой всё по делу было..)


      (согласен, перебор))

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      Рейтинг: +8138

      Fusballer 41 минуту назад

      Молодец Сашка, надёжно дырочку спрятал. Ни один итальяшка не подобрался!

      0
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      Рейтинг: +952

      Andrew01 1 час назад

      Может есть дырочка, да только в голове...

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