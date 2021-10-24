Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Чинквини – о Кокорине: «Увы, не все пончики получаются с дырочкой»

Бывший менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что форвард итальянского клуба Александр Кокорин не оправдал ожиданий. Он сравнил россиянина с пончиком.
«Тренер высоко оценивал Кокорина. Мы ждали от него большего. Увы, не все пончики получаются с дырочкой.
О Кокорине знали в Европе, в Италии от него ожидали игру Фабио Капелло и Роберто Манчини. Все мы думали, что игрок достигнет успеха в Серии А. Сейчас мне жалко Кокорина и «Фиорентину», – сказал Чинквини.
- Чинквини и Кокорин пересекались в «Зените».
- «Фиорентина» планирует продать Кокорина зимой.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
Источник: Firenze Viola