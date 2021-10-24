Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Чинквини – о Кокорине: «Увы, не все пончики получаются с дырочкой»

Бывший менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что форвард итальянского клуба Александр Кокорин не оправдал ожиданий. Он сравнил россиянина с пончиком.

«Тренер высоко оценивал Кокорина. Мы ждали от него большего. Увы, не все пончики получаются с дырочкой.

О Кокорине знали в Европе, в Италии от него ожидали игру Фабио Капелло и Роберто Манчини. Все мы думали, что игрок достигнет успеха в Серии А. Сейчас мне жалко Кокорина и «Фиорентину», – сказал Чинквини.