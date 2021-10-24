«Нижний Новгород» в 2021 году получил из областного бюджета 650 миллионов рублей

Исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин раскрыл суммы бюджетных вливаний в «Нижний Новгород». Речь идет о сотнях миллионов рублей.
«В этом году со стороны правительства мы дополнительные меры поддержки оказали, то есть к первым выплатам из областного бюджета суммой 300 миллионов рублей добавили еще 350 миллионов. Клуб за счет этого обеспечит минимальные выплаты.
Новости о спонсоре внушают уверенность, что клуб будет нормально существовать. В проекте бюджета следующего года необходимые меры также предусмотрены», – сообщил Москвин.
- На этой неделе спонсором «Нижнего Новгорода» стал «Газпром трансгаз».
- Компания должна выделить клубу 200 миллионов рублей.
- Нижегородцы идут в РПЛ на 10-м месте.
Источник: «Р-Спорт»