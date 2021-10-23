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    «Нижний Новгород» в 2021 году получил из областного бюджета 650 миллионов рублей

    Исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин раскрыл суммы бюджетных вливаний в «Нижний Новгород». Речь идет о сотнях миллионов рублей.

    «В этом году со стороны правительства мы дополнительные меры поддержки оказали, то есть к первым выплатам из областного бюджета суммой 300 миллионов рублей добавили еще 350 миллионов. Клуб за счет этого обеспечит минимальные выплаты.

    Новости о спонсоре внушают уверенность, что клуб будет нормально существовать. В проекте бюджета следующего года необходимые меры также предусмотрены», – сообщил Москвин.

    • На этой неделе спонсором «Нижнего Новгорода» стал «Газпром трансгаз».
    • Компания должна выделить клубу 200 миллионов рублей.
    • Нижегородцы идут в РПЛ на 10-м месте.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      d с 24 минуты назад

      Пpoгнозы фyтбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +12142

      Hektor 84 39 минут назад

      И всё впустую! Такое ощущение что больше эти деньги потратить не на что.

      0
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      Рейтинг: +1376

      Олег1204 1 час назад

      Как это все мерзко

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      Рейтинг: +289

      Маленький 2 часа назад

      Больше некуда потратить

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      Рейтинг: +2746

      Derzkiy1 3 часа назад

      Кержакову на баланс закинут?

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