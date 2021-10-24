«Нижний Новгород» в 2021 году получил из областного бюджета 650 миллионов рублей

Исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин раскрыл суммы бюджетных вливаний в «Нижний Новгород». Речь идет о сотнях миллионов рублей.

«В этом году со стороны правительства мы дополнительные меры поддержки оказали, то есть к первым выплатам из областного бюджета суммой 300 миллионов рублей добавили еще 350 миллионов. Клуб за счет этого обеспечит минимальные выплаты.

Новости о спонсоре внушают уверенность, что клуб будет нормально существовать. В проекте бюджета следующего года необходимые меры также предусмотрены», – сообщил Москвин.