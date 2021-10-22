На матч «Локомотив» – «Сочи» допустят не более 30% зрителей

«Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру 12-го тура РПЛ против «Сочи».
Роспотребнадзор разрешил клубу заполнить трибуны домашнего стадиона не более чем на 30 процентов.
На арену будут пускать только при наличии билета и QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.
- «Локо» примет «Сочи» в понедельник, 25 октября.
- Начало матча – в 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»