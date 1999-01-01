Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    На матч «Локомотив» – «Сочи» допустят не более 30% зрителей

    «Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру 12-го тура РПЛ против «Сочи».

    Роспотребнадзор разрешил клубу заполнить трибуны домашнего стадиона не более чем на 30 процентов.

    На арену будут пускать только при наличии билета и QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.

    • «Локо» примет «Сочи» в понедельник, 25 октября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8825

      playsh 28 секунд назад

      Очень богато что-то для нашего Роспотреба в свете сегодняшней пандемии. А остальным командам сколько намеряет от своих щедрот? Так и нащупаем,кто больше отстёгивает...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru