Ларссон – о поражении от «Лестера»: «Возможно, «Спартак» слишком поверил в себя и расслабился»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились.

Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», – сказал швед.