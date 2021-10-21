Ларссон – о поражении от «Лестера»: «Возможно, «Спартак» слишком поверил в себя и расслабился»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились.
Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», – сказал швед.
- «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
- Ларссон забил 2-й гол своей команды. Он стал для форварда дебютным в еврокубках.
Источник: Официальный сайт УЕФА