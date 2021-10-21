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  • Ларссон – о поражении от «Лестера»: «Возможно, «Спартак» слишком поверил в себя и расслабился»

Ларссон – о поражении от «Лестера»: «Возможно, «Спартак» слишком поверил в себя и расслабился»

21 октября 2021, 10:19
11

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились.

Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», – сказал швед.

  • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
  • Ларссон забил 2-й гол своей команды. Он стал для форварда дебютным в еврокубках.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Спартак Лестер Ларссон Джордан
Комментарии (11)
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ilichkadr
1634801404
Вспомнился анекдот. Пришел мужик к врачу и говорит: доктор мне плохо. Вы пьете? Нет. Курите? Нет. Сексом занимаетесь? Нет. Как же вы расслабляетесь? Доктор, а я и не напрягаюсь. Так и Ларссон. Всю игру не играл, а мучился.
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Enter2006
1634802345
После слова "возможно" можно не читать.. "Возможно якобы представлялось вероятностью и в общем наверное, отсюда предполагаю и не исключаю что вот так и случилось".
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NewLife
1634805157
Неправильная оценка. Лестер вас возил с самого начала и только чудом не отгрузили вам штуки три, а вот вам повезло, но с такой бездарной защитой это везение было мимолетным. Ты напомнил мне басню про воробышка: выпал бедняга из гнезда и стал замерзать на земле, ему повезло (также как и вам) мимо шла корова и сделала теплую лепеху прямо на воробья, он отогрелся, пришел в себя, на радости высынул клювик и зачирикал. Это услышала лиса, подбежала и сожрала воробья. Мораль: попал в говно, так не чирикай.
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R_a_i_n
1634805441
та нееее, просто в команде есть откровенные пассажиры, да?? Федун??
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oyabun
1634805683
Хорошо, все видели что Рассказов провалил свою позицию и раз за разом пропускал Даку забивать. Но что сделал тренер чтобы исправить эту ситуацию после 1-го, после 2-го гола? Ведь голы как под копирку! Ну сделай персональную опеку Даки, или замени Рассказова на другого игрока, или поменяй позициями. Но Тренер не сделал НИЧЕГО! И мы получили такие же 3 и 4-й голы. А вратарь наш нынешний, который перестал совершенно выручать команду? А отсутствовавшая снова середина поля? Снова очень плох был Зобнин. Почему он, а не Игнатов сейчас играет в основе? Что толку ругать одного игрока? Эта игра во многом тренерское поражение.
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alefreddy
1634806401
и так нужно говорить после каждого матча в Европе другого не дано
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