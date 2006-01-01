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    Ларссон – о поражении от «Лестера»: «Возможно, «Спартак» слишком поверил в себя и расслабился»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    «Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились.

    Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», – сказал швед.

    • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
    • Ларссон забил 2-й гол своей команды. Он стал для форварда дебютным в еврокубках.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +371

      alefreddy 44 минуты назад

      и так нужно говорить после каждого матча в Европе другого не дано

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      Рейтинг: +30111

      oyabun 56 минут назад

      Хорошо, все видели что Рассказов провалил свою позицию и раз за разом пропускал Даку забивать. Но что сделал тренер чтобы исправить эту ситуацию после 1-го, после 2-го гола? Ведь голы как под копирку! Ну сделай персональную опеку Даки, или замени Рассказова на другого игрока, или поменяй позициями. Но Тренер не сделал НИЧЕГО! И мы получили такие же 3 и 4-й голы. А вратарь наш нынешний, который перестал совершенно выручать команду? А отсутствовавшая снова середина поля? Снова очень плох был Зобнин. Почему он, а не Игнатов сейчас играет в основе? Что толку ругать одного игрока? Эта игра во многом тренерское поражение.

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      Рейтинг: +10450

      Cleaner 57 минут назад

      Ларссон, скажу тебе по секрету. Лестер - команда, которая сильнее Спартака. По составу, по обученности и по тренеру. Потому и проиграл. А не потому, что РАССЛАБИЛСЯ.

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      Рейтинг: +2592

      R_a_i_n 1 час назад

      та нееее, просто в команде есть откровенные пассажиры, да?? Федун??

      0
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      Рейтинг: +10878

      NewLife 1 час назад

      Неправильная оценка. Лестер вас возил с самого начала и только чудом не отгрузили вам штуки три, а вот вам повезло, но с такой бездарной защитой это везение было мимолетным. Ты напомнил мне басню про воробышка: выпал бедняга из гнезда и стал замерзать на земле, ему повезло (также как и вам) мимо шла корова и сделала теплую лепеху прямо на воробья, он отогрелся, пришел в себя, на радости высынул клювик и зачирикал. Это услышала лиса, подбежала и сожрала воробья. Мораль: попал в говно, так не чирикай.

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      Рейтинг: +2592

      R_a_i_n > NewLife 59 минут назад

      эээ, так в чем нам повезло??

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      Рейтинг: +10878

      NewLife > R_a_i_n 46 минут назад

      В том что неожиданно залетела дурка - случайный первый гол. Это первое, а второе это то, что нас простили много раз к этой минуте, не забивая верняки.

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      Рейтинг: +1496

      Enter2006 1 час назад

      После слова "возможно" можно не читать.. "Возможно якобы представлялось вероятностью и в общем наверное, отсюда предполагаю и не исключаю что вот так и случилось".

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      Рейтинг: +12545

      ilichkadr > Enter2006 1 час назад

      Продолжу.... вместе с тем, мы не оставляем надежды, что в следующем матче приложим все силы для достижения желаемого результата...... аминь.

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      Рейтинг: +12545

      ilichkadr 2 часа назад

      Вспомнился анекдот. Пришел мужик к врачу и говорит: доктор мне плохо. Вы пьете? Нет. Курите? Нет. Сексом занимаетесь? Нет. Как же вы расслабляетесь? Доктор, а я и не напрягаюсь.
      Так и Ларссон. Всю игру не играл, а мучился.

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