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    Дзюба: «Играть против «Ювентуса» и «Челси» – это событие. Космический уровень»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о соперниках по группе ЛЧ в преддверии матча с «Ювентусом».

    — Когда в группе «Юве» и «Челси» это интереснее, чем «Брюгге» и «Лион»?

    — Само собой. Играть против них — это событие, и это дорогого стоит.

    — Что скажете о коллегах по амплуа Кьезе и Бернардески?

    — Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определенный космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Юве».

    — А Кьеллини, против которого предстоит играть?

    — Он и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них и это будет очень интересно.

    Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник.

    • «Зенит» сегодня примет «Ювентус».
    • Встреча начнется в 22:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8758

      playsh 21 минуту назад

      Для такого долбоё-носика,как ты,это не космический,а галактический уровень.
      А может быть,даже,не побоюсь этого слова,Вселенский уровень?
      Ты ведь лев,оказывается,просто животное.

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      Рейтинг: +2637

      ААМ 26 минут назад

      Главное не играть, а выиграть. Тогда и будет космический уровень

      0
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      Рейтинг: +10840

      NewLife 1 час назад

      Космонавт, у тебя забрало запотело))

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