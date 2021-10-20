Дзюба: «Играть против «Ювентуса» и «Челси» – это событие. Космический уровень»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о соперниках по группе ЛЧ в преддверии матча с «Ювентусом».

— Когда в группе «Юве» и «Челси» это интереснее, чем «Брюгге» и «Лион»?

— Само собой. Играть против них — это событие, и это дорогого стоит.

— Что скажете о коллегах по амплуа Кьезе и Бернардески?

— Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определенный космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Юве».

— А Кьеллини, против которого предстоит играть?

— Он и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них и это будет очень интересно.

Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник.

«Зенит» сегодня примет «Ювентус».

Встреча начнется в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»