Дзюба: «Играть против «Ювентуса» и «Челси» – это событие. Космический уровень»

Для такого долбоё-носика,как ты,это не космический,а галактический уровень.
А может быть,даже,не побоюсь этого слова,Вселенский уровень?
Ты ведь лев,оказывается,просто животное.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о соперниках по группе ЛЧ в преддверии матча с «Ювентусом».
— Когда в группе «Юве» и «Челси» это интереснее, чем «Брюгге» и «Лион»?
— Само собой. Играть против них — это событие, и это дорогого стоит.
— Что скажете о коллегах по амплуа Кьезе и Бернардески?
— Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определенный космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Юве».
— А Кьеллини, против которого предстоит играть?
— Он и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них и это будет очень интересно.
Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник.
- «Зенит» сегодня примет «Ювентус».
- Встреча начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»