Карасев: «Моя цель – подольше остаться в судействе. Как Безбородов, он самый мощный ориентир»

Судья РПЛ Сергей Карасев назвал цель на ближайшие годы. Ему не хватает матчей Лиги чемпионов.

«Цель для меня – побольше хороших матчей Лиги чемпионов. И подольше остаться в профессии, это самое главное. Подольше, как Владислав Безбородов. Он самый мощный ориентир, он молодец большой, в полном порядке. Желаю ему как можно дольше быть, мы все за ним тянемся», – сказал Карасев.