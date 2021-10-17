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  • Карасев: «Моя цель – подольше остаться в судействе. Как Безбородов, он самый мощный ориентир»

Карасев: «Моя цель – подольше остаться в судействе. Как Безбородов, он самый мощный ориентир»

17 октября 2021, 01:33
7

Судья РПЛ Сергей Карасев назвал цель на ближайшие годы. Ему не хватает матчей Лиги чемпионов.

«Цель для меня – побольше хороших матчей Лиги чемпионов. И подольше остаться в профессии, это самое главное. Подольше, как Владислав Безбородов. Он самый мощный ориентир, он молодец большой, в полном порядке. Желаю ему как можно дольше быть, мы все за ним тянемся», – сказал Карасев.

  • Карасеву 42 года, Безбородову – 48.
  • Карасев летом судил Евро-2020.
  • Список судей на ЧМ-2022 еще не определен.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Карасев Сергей
Комментарии (7)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1634440221
Спартаковская подстилка.
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Блямба
1634446348
"Я знаю пароль, я вижу ориентир, Я верю Безбородов спасёт этот мир."
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111Hunter111
1634446610
Свисток в задницу за вчерашний матч.
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MURAD F. A.
1634453862
Некоторые эпизоды вообще не замечал в пользу Спартака, особенно удар по голове игрока Динамо
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NewLife
1634459850
Самый эффективный способ достижения этой цели при бомжатском РФС - судить всегда и везде в пользу синита, что у тебя пока что хорошо получается.
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d с
1634469681
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