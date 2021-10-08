Рэшфорд – самый молодой обладатель докторской степени Манчестерского университета

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил докторскую степень Манчестерского университета.
23-летнего англичанина отметили за кампанию по обеспечению едой детей из малообеспеченных семей в Великобритании и активное участие в других социальных проектах, на которые Рэшфорд пожертвовал более 20 миллионов фунтов стерлингов.
Нападающий сборной Англии также стал самым молодым обладателем этой степени.
- Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- В октябре 2020 года Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
- Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей будущего.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «МЮ»