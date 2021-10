Рэшфорд – самый молодой обладатель докторской степени Манчестерского университета

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил докторскую степень Манчестерского университета.

23-летнего англичанина отметили за кампанию по обеспечению едой детей из малообеспеченных семей в Великобритании и активное участие в других социальных проектах, на которые Рэшфорд пожертвовал более 20 миллионов фунтов стерлингов.

Нападающий сборной Англии также стал самым молодым обладателем этой степени.

A shining example for so many.Proud of you, @MarcusRashford #MUFC | @OfficialUoM