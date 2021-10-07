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    Рэшфорд – самый молодой обладатель докторской степени Манчестерского университета

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил докторскую степень Манчестерского университета.

    23-летнего англичанина отметили за кампанию по обеспечению едой детей из малообеспеченных семей в Великобритании и активное участие в других социальных проектах, на которые Рэшфорд пожертвовал более 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Нападающий сборной Англии также стал самым молодым обладателем этой степени.

    • Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
    • В октябре 2020 года Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
    • Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей будущего.

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    Источник: твиттер «МЮ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +678

      Сергей Свояк 57 минут назад

      Классно конечно, только не ясно каким образом его деятельность связана со степенью доктора университета.

      Т.е. потратить деньги на социальные проекты, это равно изучению и обучению по направлению социологии, или как?

      Ну ладно, никому не вредит, пусть будет так.
      Рэш молодец, не у каждого есть "яйца" (внутренний стержень) просто так потратить 20 млн. фунтов стерлингов на какие-то людей.

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