Рэшфорд – самый молодой обладатель докторской степени Манчестерского университета

Классно конечно, только не ясно каким образом его деятельность связана со степенью доктора университета.
Т.е. потратить деньги на социальные проекты, это равно изучению и обучению по направлению социологии, или как?
Ну ладно, никому не вредит, пусть будет так.
Рэш молодец, не у каждого есть "яйца" (внутренний стержень) просто так потратить 20 млн. фунтов стерлингов на какие-то людей.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил докторскую степень Манчестерского университета.
23-летнего англичанина отметили за кампанию по обеспечению едой детей из малообеспеченных семей в Великобритании и активное участие в других социальных проектах, на которые Рэшфорд пожертвовал более 20 миллионов фунтов стерлингов.
Нападающий сборной Англии также стал самым молодым обладателем этой степени.
- Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- В октябре 2020 года Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
- Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей будущего.
A shining example for so many.Proud of you, @MarcusRashford #MUFC | @OfficialUoM— Manchester United (@ManUtd) October 7, 2021