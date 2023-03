Журнал Time включил Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего

Американское издание Time определило 100 самых влиятельных людей будущего. В эту сотню попал футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

«100 восходящих звезд, формирующих будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения», – так описан рейтинг самим журналом.

Рэшфорда включили в список за благотворительную деятельность: в прошлом году игрок обеспечивал едой детей малообеспеченных британских семей.

Who would have thought you could have captured this via an iPhone in my front room thank you @TIME very proud #TIME100Next pic.twitter.com/5rHFcEMAlB