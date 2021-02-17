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    Журнал Time включил Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего

    Американское издание Time определило 100 самых влиятельных людей будущего. В эту сотню попал футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

    «100 восходящих звезд, формирующих будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения», – так описан рейтинг самим журналом.

    Рэшфорда включили в список за благотворительную деятельность: в прошлом году игрок обеспечивал едой детей малообеспеченных британских семей.

    • 23-летний Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», выигрывал с командой Лигу Европы.
    • Трансферная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
    • В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 24 матча, забил 8 голов, сделал столько же результативных пасов.

    Источник: Time

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    17.02.2021 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 17 февраля 2021, 23:09

      ага, будет прыгать по улицам Манчестера с призывами против европеоидной расы

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