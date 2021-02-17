Журнал Time включил Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего

Американское издание Time определило 100 самых влиятельных людей будущего. В эту сотню попал футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
«100 восходящих звезд, формирующих будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения», – так описан рейтинг самим журналом.
Рэшфорда включили в список за благотворительную деятельность: в прошлом году игрок обеспечивал едой детей малообеспеченных британских семей.
- 23-летний Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», выигрывал с командой Лигу Европы.
- Трансферная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 24 матча, забил 8 голов, сделал столько же результативных пасов.
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Источник: Time