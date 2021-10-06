Sport.es: «Барселона» сможет потратить 20 миллионов зимой. Клуб ищет крайнего защитника и игрока в атаку

Стало известно, какую сумму «Барселона» может потратить на усиление состава в зимнее трансферное окно.
По информации Sport.es, у каталонского клуба есть 20 миллионов на трансферы. Эта сумма может увеличиться, если кто-то покинет команду.
«Барселона» занимается поиском крайнего защитника и игрока в линию атаки. Клуб рассчитывает усилиться в первую очередь за счет бесплатных аренд.
- У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
- «Барселона» идет в таблице 9-й.
- Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.
Marca: «Барселона» должна 115 миллионов за трансферы
Источник: Sport.es