Sport.es: «Барселона» сможет потратить 20 миллионов зимой. Клуб ищет крайнего защитника и игрока в атаку

Стало известно, какую сумму «Барселона» может потратить на усиление состава в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.es, у каталонского клуба есть 20 миллионов на трансферы. Эта сумма может увеличиться, если кто-то покинет команду.

«Барселона» занимается поиском крайнего защитника и игрока в линию атаки. Клуб рассчитывает усилиться в первую очередь за счет бесплатных аренд.

У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.

«Барселона» идет в таблице 9-й.

Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.

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