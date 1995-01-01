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    Sport.es: «Барселона» сможет потратить 20 миллионов зимой. Клуб ищет крайнего защитника и игрока в атаку

    Стало известно, какую сумму «Барселона» может потратить на усиление состава в зимнее трансферное окно.

    По информации Sport.es, у каталонского клуба есть 20 миллионов на трансферы. Эта сумма может увеличиться, если кто-то покинет команду.

    «Барселона» занимается поиском крайнего защитника и игрока в линию атаки. Клуб рассчитывает усилиться в первую очередь за счет бесплатных аренд.

    • У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
    • «Барселона» идет в таблице 9-й.
    • Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.

    Marca: «Барселона» должна 115 миллионов за трансферы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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