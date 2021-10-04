Marca: «Барселона» должна 115 миллионов за трансферы

Мля вот зачем пьянича то брали если даже не пытались его использовать. Ладно с коутом, барсе просто реально не повезло ,не заиграл сам, уже сколько времени было себя показать а он все ни о чем, но пьянич то...
В «Барселоне» провели аудит, результаты которого будут объявлены в среду.
Как сообщает Marca, уже известен размер задолженности клуба по трансферным выплатам.
Каталонцам предстоит еще заплатить 115 миллионов евро.
- Миралем Пьянич – 39 млн евро;
- Френки де Йонг – 32 млн евро;
- Серджино Дест – 16 млн евро;
- Филиппе Коутиньо – 13 млн евро.