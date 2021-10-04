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    Marca: «Барселона» должна 115 миллионов за трансферы

    В «Барселоне» провели аудит, результаты которого будут объявлены в среду.

    Как сообщает Marca, уже известен размер задолженности клуба по трансферным выплатам.

    Каталонцам предстоит еще заплатить 115 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11185

      DeStar 1 час назад

      Мля вот зачем пьянича то брали если даже не пытались его использовать. Ладно с коутом, барсе просто реально не повезло ,не заиграл сам, уже сколько времени было себя показать а он все ни о чем, но пьянич то...

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      Рейтинг: +21429

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Стоит ли расстраиваться из-за такой мелочи?..

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