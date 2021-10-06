УЕФА показал логотип Евро-2024 в Германии

На Олимпийском стадионе в Берлине состоялась презентация Евро-2024, в рамках которой впервые были показаны бренд, логотип и слоган турнира.

«В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадион».

В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

Девиз турнира «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы» усиливает идею сплоченности, единства и инклюзивности. Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие», – говорится в сообщении УЕФА.

Во время презентации логотипа турнира и представления 55 стран-ассоциаций УЕФА посчитал Крым частью Украины.