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    УЕФА показал логотип Евро-2024 в Германии

    На Олимпийском стадионе в Берлине состоялась презентация Евро-2024, в рамках которой впервые были показаны бренд, логотип и слоган турнира.

    «В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадион».

    В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

    Девиз турнира «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы» усиливает идею сплоченности, единства и инклюзивности. Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие», – говорится в сообщении УЕФА.

    Во время презентации логотипа турнира и представления 55 стран-ассоциаций УЕФА посчитал Крым частью Украины.

    • Евро пройдет летом 2024 года.
    • Турнир примут 10 немецких городов – Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии44
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      Рейтинг: +10

      glinde 15 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +824

      SuperNils 29 минут назад

      Крым у них неправильно закрашен, он российский давно уже.

      0
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      Рейтинг: +5191

      sochi-2013 1 час назад

      Газ отключить, а не выражать озабоченность!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Sviro 2 часа назад

      МИД должен реагировать. А мид молчит. Захарова в очередной раз возмутится и станцует что-нибудь. А нам неплохо бы в футбол научиться играть. А во-вторых - пофиг что они там нарисуют. Крым-то наш, а на остальное н.а.с.р.а.т.ь

      0
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      Рейтинг: +4982

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Вырвиглазная карта получилась, фу

      3
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      Рейтинг: +4775

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Путин заикнулся о повторении ЧМ в России... Стадион в Севастополе построить и там играть, вместо Саранска например.

      1
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      Рейтинг: +185

      Vitaga 7 часов назад

      была сделана ошибка - надо было присоединить всю Украину. тогда бы никто и не вякал. и бандеровцевы строили сейчас БАМ где рабочих рук не хватает. на Украине была бы тишь и гладь и Зеленский продолжил играть в КВН.

      5
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      Рейтинг: +5140

      Из Твери Леха > Vitaga 2 часа назад

      Как пела Пугачева: А знаешь, всё ещё будет!))

      1
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      Рейтинг: +90

      Romashin > Из Твери Леха 1 час назад

      И какая нам с этого выгода, содержать еще один дотационный регион? Интересно что для этого повысят, пенсионный возраст или налоги? Я думаю лучше пенсионный возраст, т.к. мои родители живут за границей и их это не коснется, а вот повышенные налоги я уже не потяну.

      0
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      Рейтинг: +5191

      sochi-2013 > Romashin 1 час назад

      Ты себе на статью накарябал, кормилец регионов!
      Пенсию от кого получают твои родители?

      0
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      Рейтинг: +327

      КаДеС > Vitaga 54 минуты назад

      Всю Украину не надо. Только восточную часть. Там русские. В Киеве в 17-м году был, там среди надписей "мова - наш ответ агрессору" ходили люди и на русском разговаривали. А западная часть (Львов и до.) пусть поляки забирают.
      И как написал Лёха из Твери: ты знаешь, всё ещё будет)))

      0
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      Рейтинг: +3498

      Snek 8 часов назад

      И? Они ж границы берут с ООН, а не с конституций стран, которые спорят за какой-то регион. С тем же успехом можно говорит, что РФ везде публикует с Курильскими островами, хотя Япония считает их часть своим регионом.
      Футбол вне политики.

      2
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      Рейтинг: +736

      Lilipyt > Snek 8 часов назад

      Если футбол вне политики так почему в крыму он запрещен для участия как в Украине так и в России?!

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      Рейтинг: +3498

      Snek > Lilipyt 29 минут назад

      Ну потому что Украина физически не может там организовывать футбол, а России нельзя в связи с тем, что нет признания ООН, а чтобы не лезть в это, УЕФА просто запретил там заниматься футболом. Это как с Косово, просто нужно время, пройдёт лет 20, конфликт остынет и все процессы понемногу наладятся.

      0
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      Рейтинг: +736

      Lilipyt 8 часов назад

      Смортя на всю эту расцветку у меня глаза заболели

      0
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      Рейтинг: +353

      lNeTl 10 часов назад

      В футбольном мире крымского футбола не существует, только подобие.Так же как и абхазского и южно-осетиского.

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