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УЕФА показал логотип Евро-2024 в Германии

6 октября 2021, 08:25
44

На Олимпийском стадионе в Берлине состоялась презентация Евро-2024, в рамках которой впервые были показаны бренд, логотип и слоган турнира.

«В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадион».

В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

Девиз турнира «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы» усиливает идею сплоченности, единства и инклюзивности. Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие», – говорится в сообщении УЕФА.

Во время презентации логотипа турнира и представления 55 стран-ассоциаций УЕФА посчитал Крым частью Украины.

  • Евро пройдет летом 2024 года.
  • Турнир примут 10 немецких городов – Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Источник: сайт УЕФА
Европа
Комментарии (44)
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R_a_i_n
1633462905
Лозунг этой шаражки, нет политики в спорте. Но тем не менее...
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ArReal
1633463443
Косово даже отдельную сборную признали - а Крым типо не хотят...двуличные мерзавцы....
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oyabun
1633463725
Интересно, как отреагирует наша Федерация? Или как и на Олимпийских играх молча утрутся?
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Hoahin
1633464350
Так Крым не признал никто в мире, кроме парочки государств, еще бы на картинке УЕФА было иначе, лол))
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лоист
1633464357
на словах каждый может а так бы люлей бы от нас отхватили по полных
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КаДеС
1633465167
Эффект от стоимости газа в Европе не сразу проявится. Уже производства некоторые закрываются. А ещё только осень. А за дровами и углём тоже в Россию звонить.
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Vitaga
1633475517
была сделана ошибка - надо было присоединить всю Украину. тогда бы никто и не вякал. и бандеровцевы строили сейчас БАМ где рабочих рук не хватает. на Украине была бы тишь и гладь и Зеленский продолжил играть в КВН.
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Ганнибал Лектор
1633492805
Вырвиглазная карта получилась, фу
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Боцман59rus
1633503667
_ Альянц - арену не получилось подсветить, так они презентацию Евро по ЛГБТ мотивам запилили, одним словом - п,е,д,е,р,а,с,т,ы >)))
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slavа0508
1633509333
С Раскраской Крыма не шутили бы господа европейцы . а то боюсь газ до 3 000 $ за куб скаканёт ...
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