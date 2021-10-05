Кафанов: «Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке», контракты были готовы. Что произошло дальше – не знаю»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил, как в 2016 году Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак».

– Вы бы поехали в «Спартак» вместе с ним, если бы он его возглавил? Уже прокручивали в голове работу там?

– Да. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше – не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали.

Бердыев мог возглавить «Спартак» летом 2016 года.

Вместо него тренером стал Массимо Каррера .

. Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.

Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»