Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Кафанов: «Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке», контракты были готовы. Что произошло дальше — не знаю»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил, как в 2016 году Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак».

    – Вы бы поехали в «Спартак» вместе с ним, если бы он его возглавил? Уже прокручивали в голове работу там?

    – Да. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше — не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали.

    • Бердыев мог возглавить «Спартак» летом 2016 года.
    • Вместо него тренером стал Массимо Каррера.
    • Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.

    Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9942

      Cleaner 1 час назад

      Зачем Спартаку хороший тренер Бердыев? Спартаку привычнее, когда над ним РЖУТ!..)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7921

      Alekxei Z. 1 час назад

      Да всё сложилось прекрасно.
      Спартак стал чемпионом без вас .

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67708
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru