Кафанов: «Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке», контракты были готовы. Что произошло дальше – не знаю»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил, как в 2016 году Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак».
– Вы бы поехали в «Спартак» вместе с ним, если бы он его возглавил? Уже прокручивали в голове работу там?
– Да. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше – не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали.
- Бердыев мог возглавить «Спартак» летом 2016 года.
- Вместо него тренером стал Массимо Каррера.
- Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.
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Источник: «Спорт-Экспресс»