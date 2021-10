Официально: Раньери – новый тренер «Уотфорда»

«Уотфорд» объявил о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на два года.

Итальянец сменил уволенного в воскресенье Хиско Муньоса.

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.Welcome to Watford, Claudio!