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    Лига Европы. Дубль Промеса принес «Спартаку» волевую победу над «Наполи» в матче с двумя удалениями

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде переиграл «Наполи» со счетом 3:2.

    Неаполитанцы вышли вперед на 1-й минуте усилиями Эльйифа Эльмаса, однако после перерыва московская команда ответила тремя голами в исполнении Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Голландец оформил дубль. В компенсированное время итальянцы отыграли один мяч – отличился Виктор Осимхен.

    С 29-й минуты спартаковцы играли в большинстве после удаления Мариу Руя, но на 82-й минуте составы уравнялись – красную карточку получил Максимилиано Кофрие.

    Набрав три очка, «Спартак» поднялся на второе место в таблице группы ЛЕ. «Наполи» теперь третий в квартете.

    Лига Европы. Группа C. 2-й тур

    Наполи (Италия) – Спартак (Россия) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эльмас, 1; 1:1 – Промес, 55; 1:2 – Игнатов, 80; 1:3 – Промес, 90; 2:3 – Осимхен, 90+4.

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Эльмас (Уна, 82), Зелински (Замбо, 46), Политано (Лосано, 74), Инсинье (Малку, 41), Петанья (Осимхен, 46).

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Промес, Понсе (Соболев, 45+2).

    Предупреждения: Ди Лоренцо, 45+7; Кулибали, 65; Руис, 78; Манолас, 84 – Понсе, 42; Литвинов, 45+1; Соболев, 45+7; Кофрие, 65; Айртон, 77; Максименко, 89; Умяров, 90+10.

    Удаления: Руй, 29 – Кофрие, 82.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии316
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      Рейтинг: +22195

      slavutiq70 43 секунды назад

      Надеюсь эта победа даст уверенности в своих силах и начнём выкарабкиваться из ямы ....

      0
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      Рейтинг: +406

      garet12222 4 минуты назад

      Порадовали. Спасибо за очки в общую копилку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      Спартак Энгельс. > garet12222 2 минуты назад

      Их так мало что каждое очко золотое .

      0
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      Рейтинг: +15

      Спартак Энгельс. 5 минут назад

      Хороший боевой матч . да в чём то повезло . но когда то должно было и нам повезти . в этом сезон столько матчей где нам совсем не везло . Работы конечно море да и не которые позиции по прежнему требуют усиления..

      5
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      ...
      Рейтинг: +3812

      mutabor0992 > Спартак Энгельс. 2 минуты назад

      "Ну из нас двоих,одному должно было не повезти..."("Берегись автомобиля")В Москве думаю Наполи отыграется.Сделает поправку на везение.

      0
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      Рейтинг: +273

      хряк СМ 6 минут назад

      Спартачи с победой!

      2
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      Рейтинг: +22195

      slavutiq70 13 минут назад

      Кстати ЛЕ значительно интересней стала ...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7432

      Fusballer > slavutiq70 12 минут назад

      Да, откровенно слабых соперников нет. И это хорошо.

      4
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      Рейтинг: +22195

      slavutiq70 15 минут назад

      Что то у Локо пока не идёт . хотелось 3 победы в этом туре ..

      8
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      Рейтинг: +14512

      Garrincha58 17 минут назад

      надо быть честными что вчера что сегодня нашим повезло с удалениями, а то бы и тем и другим не сладко было, но пусть так будет почаще

      3
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      Рейтинг: +471

      BuenosArgentina 20 минут назад

      Молодцы, поздравления, так бы все наши клубы играли как Спартак сегодня и Зенит вчера

      3
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      Рейтинг: +17094

      derrik2000 23 минуты назад

      Если без эйфории, то как-то в этом сезоне посмотрев игру Наполи в чемпионате Италии, скажу, что матч со Спартаком у неаполитанцев получился очень и очень "тихоходным", что ли: максимум свободы игрокам соперника, невысокая скорость игры...

      1
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      Рейтинг: +29605

      oyabun > derrik2000 21 минуту назад

      Может просто удаление сломало им всю игру?

      4
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      Рейтинг: +17094

      derrik2000 > oyabun 19 минут назад

      Таким профессионалам своего дела да ещё и лидерам чемпионата целой Италии удаление в матче с каким-то там (во, дожили! ((( ) Спартаком удаление игрока сломало всю игру?
      Не думаю.
      Они и ДО удаления на невысоких скоростях передвигались.

      0
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      Рейтинг: +4342

      TOMSON > derrik2000 15 минут назад

      Так пока в равных были Наполи на 5:0 примерно играл. Реально другой уровень по всем показателям. Глупое Удаление и уход Инсинье все перевернуло. И то, сильного ощущения, что Наполи без игрока не было. Ну и то что это ЛЕ тоже нужно не забывать. В ЛЧ матч совершенно другой получился бы.

      1
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      Рейтинг: +3812

      mutabor0992 > derrik2000 10 минут назад

      ИМХО.Думаю через пару туров,что в ЛЕ,что в ЛЧ все станет на места.Наполи в Москве доберет.А Зениту максимум 3 место в группе.ИМХО.p.s.Максименко-табурет.

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      Рейтинг: +13649

      Persona_non_Grata > mutabor0992 2 минуты назад

      И печально , что Легия выиграла у Лестера

      0
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      Рейтинг: +67665

      insider_retro 23 минуты назад

      Несмотря не на что, рад что наш клуб вдул италикам :))

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