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  • Лига Европы. Дубль Промеса принес «Спартаку» волевую победу над «Наполи» в матче с двумя удалениями

Лига Европы. Дубль Промеса принес «Спартаку» волевую победу над «Наполи» в матче с двумя удалениями

30 сентября 2021, 21:51
390

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде переиграл «Наполи» со счетом 3:2.

Неаполитанцы вышли вперед на 1-й минуте усилиями Эльйифа Эльмаса, однако после перерыва московская команда ответила тремя голами в исполнении Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Голландец оформил дубль. В компенсированное время итальянцы отыграли один мяч – отличился Виктор Осимхен.

С 29-й минуты спартаковцы играли в большинстве после удаления Мариу Руя, но на 82-й минуте составы уравнялись – красную карточку получил Максимилиано Кофрие.

Набрав три очка, «Спартак» поднялся на второе место в таблице группы ЛЕ. «Наполи» теперь третий в квартете.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур

Наполи (Италия) – Спартак (Россия) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эльмас, 1; 1:1 – Промес, 55; 1:2 – Игнатов, 80; 1:3 – Промес, 90; 2:3 – Осимхен, 90+4.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Эльмас (Уна, 82), Зелински (Замбо, 46), Политано (Лосано, 74), Инсинье (Малку, 41), Петанья (Осимхен, 46).

«Спартак»: Максименко, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Промес, Понсе (Соболев, 45+2).

Предупреждения: Ди Лоренцо, 45+7; Кулибали, 65; Руис, 78; Манолас, 84 – Понсе, 42; Литвинов, 45+1; Соболев, 45+7; Кофрие, 65; Айртон, 77; Максименко, 89; Умяров, 90+10.

Удаления: Руй, 29 – Кофрие, 82.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Наполи Спартак
Комментарии (390)
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житель СПб
1633028157
Поздравляю Спартак с заслуженной победой! Конечно, сложный матч. И повезло в определенной степени. Но - бились! Особенно во 2 тайме. И оказалось, что Наполи не такой уж и страшный! Вот только непонятно, почему так героически стали играть после удаления игрока Наполи. Ведь не только в 1 игроке дело. Многое - в настрое. Он всегда должен быть таким, как во 2 тайме сегодня.
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владимир миронов
1633028179
Поздравляем с победой!!! Обыграть лидера чемпионата Италии на их поле, это дорого стоит. В общем, молодцы!
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maygli
1633028280
Спартак без валидола - это не Спартак. Всех с победой поздравляю!
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Fancyfall
1633028536
всех КБ с победой! это было жарко!
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oyabun
1633028645
С Победой! И не только Спартаковцев, но всех кто болеет за российский футбол. Матч получился невероятно драматичный и валидольный, и мне до сих пор не верится что это был не сон. Второй лучший день подряд для нашего футбола! И, без обид, но это вам не Мальме рвать. ))
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zigbert
1633028875
Всех кто поддерживал сегодня Спартак с победой!!! Игра получилась яркая, временами грубая. В таких играх и закаляется характер. В общем молодцы!!!
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BRO_football
1633028978
Красавцы. За победу российского клуба в еврокубках я всегда готов порадоваться, даже если это Спартак, потому что очки в таблице УЕФА и новые еврокубковые места нам всегда нужны. Валидольный конец, конечно, всё подпортил. Я уж думал, что 3:3 будет, ведь это же Спартак. Но тем не менее победа есть. Радости у спартаковсих болел столько, что аж сайт Бомбардира начинает подвисать от наплыва посетителей. А от Наполи я такого не ожидал. Наверное, это один из их худших матчей в еврокубках за последние несколько лет. Проиграть аутсайдеру группы, да и ещё на своём поле, это надо постараться.
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JTherry
1633029035
ааааа!!!!!! с победой, КБ!!!!!! никто не верил даже в ничью, а тут победа не над Мальме, а над Наполи, однако!!!!)) на ультра-сенсацию способен только Спартак!!!!
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Hektor 84
1633029355
С Победой красно- белая братва!!! Такой Наполи обыграть да еще и в гостях дорогого стоит!!! Где этот неандерталец литейный? Который всю жизнь за Наполи и лысую проститутку спалетти болеет? Гы гы гы
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nominum
1633033713
У меня даже кошки рады победе Спартака. Я им по двойной порции дал.
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