Лига Европы. Дубль Промеса принес «Спартаку» волевую победу над «Наполи» в матче с двумя удалениями

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде переиграл «Наполи» со счетом 3:2.

Неаполитанцы вышли вперед на 1-й минуте усилиями Эльйифа Эльмаса, однако после перерыва московская команда ответила тремя голами в исполнении Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Голландец оформил дубль. В компенсированное время итальянцы отыграли один мяч – отличился Виктор Осимхен.

С 29-й минуты спартаковцы играли в большинстве после удаления Мариу Руя, но на 82-й минуте составы уравнялись – красную карточку получил Максимилиано Кофрие.

Набрав три очка, «Спартак» поднялся на второе место в таблице группы ЛЕ. «Наполи» теперь третий в квартете.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур

Наполи (Италия) – Спартак (Россия) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эльмас, 1; 1:1 – Промес, 55; 1:2 – Игнатов, 80; 1:3 – Промес, 90; 2:3 – Осимхен, 90+4.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Эльмас (Уна, 82), Зелински (Замбо, 46), Политано (Лосано, 74), Инсинье (Малку, 41), Петанья (Осимхен, 46).

«Спартак»: Максименко, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Промес, Понсе (Соболев, 45+2).

Предупреждения: Ди Лоренцо, 45+7; Кулибали, 65; Руис, 78; Манолас, 84 – Понсе, 42; Литвинов, 45+1; Соболев, 45+7; Кофрие, 65; Айртон, 77; Максименко, 89; Умяров, 90+10.

Удаления: Руй, 29 – Кофрие, 82.

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