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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» победил «Мальме», вырвав победу на 91-й минуте

    «Зенит» победил «Мальме» (3:2) во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    Счет был равным до 91-й минуты. В компенсированное время победу клубу из Петербурга принес Арсений Зигангиров.

    «Зенит» после двух туров занимает второе место в группе H с тремя очками. Позже свой матч проведут молодежки «Ювентуса» и «Челси».

    Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур

    Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бьеркквист, 11; 1:1 – Михайловский, 43; 2:1 – Родионов, 79; 2:2 – Бьеркебу, 89; 3:2 – Зигангиров, 90+1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13267

      paracetamol 31 минуту назад

      Зенит-м продемонстрировал разгильдяйство в защите и волю к победе! Главной команде есть на кого равняться.

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      Рейтинг: +10324

      Литейный4 31 минуту назад

      Чемпионам надо тоже побеждать. Так то Мальме классом выше, никому неизвестного аутсайдера срамптака. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1800

      spam2009 > Литейный4 28 минут назад

      Литейный4 это потому что твой четвертый аккаунт? Первые три утонули в говне?

      1
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      Рейтинг: +10324

      Литейный4 > spam2009 17 минут назад


      Дапостыдятся и посрамятся ищущие души моей;
      Даобратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло!
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +111

      БОМЖАРНИК > Литейный4 5 минут назад

      Степан бросай ты эти футбольные сайты,не то точно скорую придется вызывать на пару с паралеличем.

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      Рейтинг: +12106

      ilichkadr 31 минуту назад

      Молодёжка молодца!

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