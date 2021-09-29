Юношеская лига УЕФА. «Зенит» победил «Мальме», вырвав победу на 91-й минуте

«Зенит» победил «Мальме» (3:2) во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Счет был равным до 91-й минуты. В компенсированное время победу клубу из Петербурга принес Арсений Зигангиров.

«Зенит» после двух туров занимает второе место в группе H с тремя очками. Позже свой матч проведут молодежки «Ювентуса» и «Челси».

Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур

Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бьеркквист, 11; 1:1 – Михайловский, 43; 2:1 – Родионов, 79; 2:2 – Бьеркебу, 89; 3:2 – Зигангиров, 90+1.