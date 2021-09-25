Анчелотти: «Бензема должен быть в списке претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах форварда Карима Бензема стать обладателем «Золотого мяча».

«Учитывая, что Карим делает на поле, он должен быть в списке претендентов на этот приз. У него еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не думаю, что это его последний сезон на топ-уровне. Бензема с возрастом становится только лучше», – сказал Анчелотти.

В активе Бензема 8 голов и 7 ассистов в 6 матчах Примеры.

Француз ранее не попадал даже в тройку номинантов на «Золотой мяч».

Бензема поучаствовал в 15 голах «Реала» в 6 стартовых турах Примеры. Это рекорд турнира в 21-м веке

Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»