Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Анчелотти: «Бензема должен быть в списке претендентов на «Золотой мяч»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах форварда Карима Бензема стать обладателем «Золотого мяча».

    «Учитывая, что Карим делает на поле, он должен быть в списке претендентов на этот приз. У него еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не думаю, что это его последний сезон на топ-уровне. Бензема с возрастом становится только лучше», – сказал Анчелотти.

    • В активе Бензема 8 голов и 7 ассистов в 6 матчах Примеры.
    • Француз ранее не попадал даже в тройку номинантов на «Золотой мяч».

    Бензема поучаствовал в 15 голах «Реала» в 6 стартовых турах Примеры. Это рекорд турнира в 21-м веке

    Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru