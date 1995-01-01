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    На матч ЛЕ «Локомотив» – «Галатасарай» допустят не более 30% зрителей

    «Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

    Роспотребнадзор разрешил клубу заполнить трибуны не более чем на 30 процентов. Продажа билетов началась сегодня.

    Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, владельцев абонементов это правило не касается.

    • «Локо» примет «Галатасарай» 21 октября.
    • Московская команда стартовала в ЛЕ с домашней ничьей с «Марселем» (1:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52080

      portero 41 минуту назад

      как же достало это шоу... вранья наглого....

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