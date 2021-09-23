На матч ЛЕ «Локомотив» – «Галатасарай» допустят не более 30% зрителей

«Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Роспотребнадзор разрешил клубу заполнить трибуны не более чем на 30 процентов. Продажа билетов началась сегодня.

Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, владельцев абонементов это правило не касается.