Фукс вернется на поле в ноябре. За год он провел один матч за ЦСКА

Стало известно, когда защитник ЦСКА Бруно Фукс восстановится после травмы задней поверхности правого бедра.

«Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале. Что касается Хердура Магнуссона, то по нему пока никаких прогнозов нет», – сообщил «РБ-Спорту» источник в ЦСКА.