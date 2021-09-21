Фукс вернется на поле в ноябре. За год он провел один матч за ЦСКА

Стало известно, когда защитник ЦСКА Бруно Фукс восстановится после травмы задней поверхности правого бедра.
«Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале. Что касается Хердура Магнуссона, то по нему пока никаких прогнозов нет», – сообщил «РБ-Спорту» источник в ЦСКА.
- Бразилец получил повреждение в матче молодежного первенства России против «Академии Коноплева».
- ЦСКА купил Фукса прошлым летом за 8 миллионов евро.
- Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных травм.
- За год в ЦСКА Фукс провел в РПЛ 1 матч.
Источник: «РБ-Спорт»