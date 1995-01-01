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    Фукс вернется на поле в ноябре. За год он провел один матч за ЦСКА

    Стало известно, когда защитник ЦСКА Бруно Фукс восстановится после травмы задней поверхности правого бедра.

    «Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале. Что касается Хердура Магнуссона, то по нему пока никаких прогнозов нет», – сообщил «РБ-Спорту» источник в ЦСКА.

    • Бразилец получил повреждение в матче молодежного первенства России против «Академии Коноплева».
    • ЦСКА купил Фукса прошлым летом за 8 миллионов евро.
    • Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных травм.
    • За год в ЦСКА Фукс провел в РПЛ 1 матч.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21564

      bset 43 минуты назад

      Я просто ох удивлюсь, если он когда-нибудь начнет приносить пользу. Но как показывает статистика, у кого столько травм, тот от них больше никогда не избавляется. Уже, наверное, забыл, как в футбол играть.

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