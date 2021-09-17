«Барселона», «Реал», «Атлетик» обжаловали сделку по продаже части бизнеса Ла Лиги инвестфонду CVC

Мадридский «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили с официальным обжалованием сделки по продаже десяти процентов Ла Лиги как бизнеса инвестиционному фонду CVC. Процедура состоялась в августе.
«Объявляем об обжаловании соглашения, принятого 12 августа. Сделка нарушает регламент Ла Лиги. Процедура неправильная и неуважительная, поскольку гарантии выгоды сделки минимальны», – написала «Барселона».
- Лига продала 10 процентов бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро.
- 90 процентов от указанной суммы пообещали перечислить клубам.
- Например, анонсировалось, что «Реал» благодаря сделке может получить 261 миллион евро.
«Реал» подаст иски против главы Ла Лиги Тебаса и инвестфонда CVC
Marca: «Барселона» получит 270 миллионов, «Реал» – 261 миллион благодаря продаже 10% доли Примеры инвестфонду
Источник: официальный сайт «Барселоны»