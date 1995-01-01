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    «Барселона», «Реал», «Атлетик» обжаловали сделку по продаже части бизнеса Ла Лиги инвестфонду CVC

    Мадридский «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили с официальным обжалованием сделки по продаже десяти процентов Ла Лиги как бизнеса инвестиционному фонду CVC. Процедура состоялась в августе.

    «Объявляем об обжаловании соглашения, принятого 12 августа. Сделка нарушает регламент Ла Лиги. Процедура неправильная и неуважительная, поскольку гарантии выгоды сделки минимальны», – написала «Барселона».

    • Лига продала 10 процентов бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро.
    • 90 процентов от указанной суммы пообещали перечислить клубам.
    • Например, анонсировалось, что «Реал» благодаря сделке может получить 261 миллион евро.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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