«Барселона», «Реал», «Атлетик» обжаловали сделку по продаже части бизнеса Ла Лиги инвестфонду CVC

Мадридский «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили с официальным обжалованием сделки по продаже десяти процентов Ла Лиги как бизнеса инвестиционному фонду CVC. Процедура состоялась в августе.

«Объявляем об обжаловании соглашения, принятого 12 августа. Сделка нарушает регламент Ла Лиги. Процедура неправильная и неуважительная, поскольку гарантии выгоды сделки минимальны», – написала «Барселона».

Лига продала 10 процентов бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро.

90 процентов от указанной суммы пообещали перечислить клубам.

Например, анонсировалось, что «Реал» благодаря сделке может получить 261 миллион евро.

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