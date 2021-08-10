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  • «Реал» подаст иски против главы Ла Лиги Тебаса и инвестфонда CVC

«Реал» подаст иски против главы Ла Лиги Тебаса и инвестфонда CVC

10 августа 2021, 16:00
1

«Реал» объявил о планах начать судебное разбирательство с руководством Ла Лиги и инвестиционного фонда CVC Capital Partners.

  • Ранее лига продала 10 процентов бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро.
  • 90 процентов от указанной суммы пообещали перечислить клубам.
  • «Реал» благодаря сделке может получить 261 миллион евро.

«Совет директоров «Реала» единогласно согласился подать как гражданские, так и уголовные иски против президента Ла Лиги, господина Хавьера Тебаса, против господина Хавьера де Хайме, руководящего фондом CVC, и против самого фонда CVC Capital Partners.

Также совет директоров решил, что предпримет все необходимые юридические действия, которые потребуются для аннулирования договоров, которые Ассамблея Ла Лиги может принять 12 августа 2021 года в отношении соглашения между Ла Лигой и фондом CVC», – говорится в заявлении «Реала».

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал
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Garrincha58
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war
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