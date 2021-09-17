«Наполи» забивает в 22 матчах чемпионата и еврокубков подряд. Следующий соперник по Лиге Европы – «Спартак»

Голевая серия «Наполи» достигла 22 матчей. В расчет берутся только встречи чемпионата Италии и еврокубков.

Серия продолжается с февраля, когда «Наполи» в Лиге Европы уступил «Гранаде» (0:2).

Накануне «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Наполи» не проигрывает в 8 последних гостевых матчах группового этапа Лиги Европы.

Следующий соперник «Наполи» по Лиге Европы – «Спартак».

Болельщики «Лестера» и «Наполи» устроили драку перед матчем Лиги Европы, девять человек задержаны