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    Слуцкий: «Матч «Зенита» с «Челси» непоказателен. Против нас у них не будет три центральных защитника»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – Вы наверняка смотрели матч «Зенита» с «Челси». Насколько вообще по этой игре можно готовиться или это другой стиль?

    – Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции.

    Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане.

    – В игре с «Уралом» показалось, что Дрейер доминирует в нашей лиге. Вы видите его потолок?

    – Я не могу сейчас говорить про потолки. Понятно, какого он плана игрок.

    Я бы не назвал это доминирующим стилем, потому что не сказать, что он вел всю игру или бесконечно участвовал в эпизодах. Но то, что он может найти момент и его реализовать – это точно есть. Остальные его качества, я думаю, нам еще предстоит увидеть.

    – Будет ли считаться преимуществом «Рубина» большее количество дней на отдых?

    – Если один день считается сумасшедшим преимуществом, то тогда да.

    • «Рубин» сыграет с «Зенитом» в Казани в понедельник, 20 сентября.
    • Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 4-й.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2400

      ААМ 52 минуты назад

      Посмотрим, чего стоят Рубин и Зенит

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      Рейтинг: +21409

      slavutiq70 2 часа назад

      Давай Леня преподнести сюрприз Зениту ....

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      Рейтинг: +21013

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      Надо спартаку рассчитывать на свои силы, а не надеяться на
      выигрыш (сюрприз) Рубина или любой другой команды.

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      Рейтинг: +10

      Всеволош > vladimir-7 1 час назад

      Спартак такое дер...мо в этом году, что можно рассчитывать не вылететь из РПЛ. Поэтому не неси владимирскую чушь!!!

      0
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      Рейтинг: +21013

      vladimir-7 > Всеволош 55 минут назад

      Твои обращения направь slavutig70, это он просит Слуцкого в интересах спартака.

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      Рейтинг: +10125

      житель СПб 2 часа назад

      Любопытно, какие в этот раз неожиданности подготовил Слуцкий Зениту. Вариант с отвратительным полем уже раз сработал. Что на этот раз? Грубая игра? Еще что-то? Не верю, что будет все просто - футбол и все.

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      Рейтинг: +3135

      Питерский князь > житель СПб 1 час назад

      Грубая игра, это сюрприз от Семина. Сижу на стадионе и слышу, Семин орет: "Вали его"!
      Это что, бои без правил?
      =))))

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      Рейтинг: +8941

      alp > житель СПб 24 минуты назад

      помимо поля и грубой игры у Слуцкого теперь появился Осушитель :-)

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