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  • Слуцкий: «Матч «Зенита» с «Челси» непоказателен. Против нас у них не будет три центральных защитника»

Слуцкий: «Матч «Зенита» с «Челси» непоказателен. Против нас у них не будет три центральных защитника»

17 сентября 2021, 14:58
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Вы наверняка смотрели матч «Зенита» с «Челси». Насколько вообще по этой игре можно готовиться или это другой стиль?

– Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции.

Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане.

– В игре с «Уралом» показалось, что Дрейер доминирует в нашей лиге. Вы видите его потолок?

– Я не могу сейчас говорить про потолки. Понятно, какого он плана игрок.

Я бы не назвал это доминирующим стилем, потому что не сказать, что он вел всю игру или бесконечно участвовал в эпизодах. Но то, что он может найти момент и его реализовать – это точно есть. Остальные его качества, я думаю, нам еще предстоит увидеть.

– Будет ли считаться преимуществом «Рубина» большее количество дней на отдых?

– Если один день считается сумасшедшим преимуществом, то тогда да.

  • «Рубин» сыграет с «Зенитом» в Казани в понедельник, 20 сентября.
  • Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 4-й.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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житель СПб
1631880693
Любопытно, какие в этот раз неожиданности подготовил Слуцкий Зениту. Вариант с отвратительным полем уже раз сработал. Что на этот раз? Грубая игра? Еще что-то? Не верю, что будет все просто - футбол и все.
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slavа0508
1631882257
Давай Леня преподнести сюрприз Зениту ....
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ААМ
1631886882
Посмотрим, чего стоят Рубин и Зенит
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paracetamol
1631948563
Неважно, на какой позиции будет играть Барриос, важно, что Зенит влупит вам сухую треху. Вот что важно. Все афтобусы держатся до первого гола в свои ворота. П.С. Да, еще, Лёня, поле полейте посильнее, чтобы грязь была как в прошлый раз непролазная!
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Vitaga
1632040054
1. Рубин с сильными командами обычно играет лучше чем со слабыми и средними командами. 2. Слуцкий тактически умнее да и вообще умнее Семака 3.после еврокубков большей частью все играют следующий матч на спаде
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