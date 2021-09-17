Слуцкий: «Матч «Зенита» с «Челси» непоказателен. Против нас у них не будет три центральных защитника»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
– Вы наверняка смотрели матч «Зенита» с «Челси». Насколько вообще по этой игре можно готовиться или это другой стиль?
– Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции.
Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане.
– В игре с «Уралом» показалось, что Дрейер доминирует в нашей лиге. Вы видите его потолок?
– Я не могу сейчас говорить про потолки. Понятно, какого он плана игрок.
Я бы не назвал это доминирующим стилем, потому что не сказать, что он вел всю игру или бесконечно участвовал в эпизодах. Но то, что он может найти момент и его реализовать – это точно есть. Остальные его качества, я думаю, нам еще предстоит увидеть.
– Будет ли считаться преимуществом «Рубина» большее количество дней на отдых?
– Если один день считается сумасшедшим преимуществом, то тогда да.
- «Рубин» сыграет с «Зенитом» в Казани в понедельник, 20 сентября.
- Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 4-й.