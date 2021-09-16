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  • Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в два года по результатам опроса ФИФА

Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в два года по результатам опроса ФИФА

16 сентября 2021, 17:59
18

Большинство болельщиков поддерживают проведение чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного в июле ФИФА совместно с британской компанией YouGov.

Из 23 тысяч человек, принявших участие в опросе, 15 тысяч заявили об интерес к футболу и чемпионату мира. Сейчас проводится более углубленный опрос с участием 100 тысяч человек из более чем 100 стран.

По предварительным данным, большинство фанатов хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще – раз в два года.

  • Следующий чемпионат мира пройдет зимой 2022 года в Катаре.

Источник: твиттер журналиста Тарика Панжа
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (18)
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Блямба
1631805073
Давайте,как в хоккее,тогда уж...каждый год. Правда "Кристианов Эриксенов"будет в разы больше.
Ответить
Garrincha58
1631806531
не стоит изобретать велосипед есть уже самокат
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SinyaaPyll
1631806925
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".
Ответить
sochi-2013
1631807696
Обесценится.
Ответить
tushkanlz
1631808908
Футбольный век короток - травмы и прочее. Хотелось бы ,конечно, почаще видеть великих и как надо играть...
Ответить
slavа0508
1631810408
Он тем и ценен что раз в 4 года....а если будут каждый год проходить то ЧМ . то ЧЕ будет весьма рядовое событие хоккей тому пример .
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Эмом
1631815128
С одной стороны и так нормально а с другой стороны для зрителей супер каждое лето либо ЧМ либо ЧЕ,
Ответить
Эмом
1631815189
Только нужно будет как то сократить квалификацию
Ответить
Меланхоличный кот и сутул
1631841474
Чемпионат потеряет магию, превратится в лигу наций...
Ответить
Oldtrafford83
1631854651
Это будет шляпа шляпная!!!
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