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    Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в два года по результатам опроса ФИФА

    Большинство болельщиков поддерживают проведение чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного в июле ФИФА совместно с британской компанией YouGov.

    Из 23 тысяч человек, принявших участие в опросе, 15 тысяч заявили об интерес к футболу и чемпионату мира. Сейчас проводится более углубленный опрос с участием 100 тысяч человек из более чем 100 стран.

    По предварительным данным, большинство фанатов хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще – раз в два года.

    • Следующий чемпионат мира пройдет зимой 2022 года в Катаре.

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    Источник: твиттер журналиста Тарика Панжа

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +494

      SinyaaPyll 6 минут назад

      "Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".

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      Рейтинг: +3548

      _Marqella_ > SinyaaPyll 3 минуты назад

      А ты не идиот???

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      Рейтинг: +10

      ya.bandurin 9 минут назад

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      Рейтинг: +14324

      Garrincha58 13 минут назад

      не стоит изобретать велосипед есть уже самокат

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      Рейтинг: +24787

      silver29 25 минут назад

      Ожидание праздника лучше самого праздника. Можно и ежегодно проводить, тогда отборочный турнир надо проводить за пару-тройку месяцев и ценность чемпионства потеряется, ведь не даром Олимпиады проводят раз в четыре года, древние греки были не глупее чиновников из ФИФА.

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      Рейтинг: +3548

      _Marqella_ > silver29 1 минуту назад

      Ясно же почему они так хотят сделать....

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      Рейтинг: +660

      mama1991 36 минут назад

      идиоты...

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      Рейтинг: +326

      Блямба 37 минут назад

      Давайте,как в хоккее,тогда уж...каждый год.

      Правда "Кристианов Эриксенов"будет в разы больше.

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      Рейтинг: +24787

      silver29 > Блямба 24 минуты назад

      на нынешние хоккейные турниры всякая шелупонь приезжает, этот турнир стал типа "золотой шайбы"

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