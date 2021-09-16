Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в два года по результатам опроса ФИФА

Большинство болельщиков поддерживают проведение чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного в июле ФИФА совместно с британской компанией YouGov.

Из 23 тысяч человек, принявших участие в опросе, 15 тысяч заявили об интерес к футболу и чемпионату мира. Сейчас проводится более углубленный опрос с участием 100 тысяч человек из более чем 100 стран.

По предварительным данным, большинство фанатов хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще – раз в два года.